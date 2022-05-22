民進黨金門縣黨部主委改選 小英之友會金門總會長蔡其雍出線

民進黨金門縣黨部主委改選戰況激烈，縣黨部計票過程一張張選票仔細唱票、亮票確認。（記者吳正庭攝）

2022/05/22 19:43

〔記者吳正庭／金門報導〕民進黨金門縣黨部今天（22日）舉行縣黨部主委改選，原主委許建全與小英之友會金門總會長蔡其雍捉對廝殺，一路互有消長，開票前半場許建全氣勢如虹，下半場蔡其雍尾勁上揚，終場以57票領先對手，當選新任主委。

金門縣黨部統計，全縣具投票權有509人，共394人投票，投票率約77％，投票踴躍也是歷屆罕見。

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蔡其雍說，這場選舉結果，是他肩負為黨在金門開疆闢土的重責大任的開始，也代表黨員對他所堅持的價值表達認同。

他說，金門縣黨部2000年創立以來，黨員人數更迭頻繁、公職拓展有限，可能是整體結構問題，也讓許多關心黨部未來發展的同志思索，黨部團隊要如何感動更多的金門鄉親？在逆境中開闢奇蹟？

蔡其雍說，這幾年看到蔡英文總統對於政策推動的堅持，以及其回任黨主席後中央黨部的改造；他有感於金門縣黨部身為離島黨部的開創潛力，在於青年人才培育、台澎金馬群島家園論述，有著無限的進步空間。

他說，在許多黨員鼓勵下，他選擇勇敢承擔，立志奉獻所有力量，發揮過去企業治理、公益服務的經驗，為他所愛的島嶼及政黨，推動改變的力量，盼讓全國看見金門的美好。

蔡其雍說，未來將推動青年培育與黨工專業年輕化，推動弱勢、公益扶助，擴大社會服務連結；另將媒合中央資源，讓縣黨部進化為「看得到、找得到」的有感服務平台；他將力拼年底的公職選舉，秉持1步1腳印的精神，為民進黨開拓新版圖。

蔡其雍感謝前主委許建全過去2年穩健的領導黨部，並在此次改選過程，與他共同堅持乾淨選風。

縣黨部並選出全國黨代表曾育淵及16位縣黨代表。

民進黨金門縣黨部新任主委當選人蔡其雍與當選全國黨代表曾育淵透過網路謝票。（蔡其雍提供）

民進黨金門縣黨部主委改選，現場工作人員都穿上口罩、防護衣。（記者吳正庭攝）

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