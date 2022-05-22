民進黨金門縣黨部主委改選 小英之友會金門總會長蔡其雍出線
2022/05/22 19:43
〔記者吳正庭／金門報導〕民進黨金門縣黨部今天（22日）舉行縣黨部主委改選，原主委許建全與小英之友會金門總會長蔡其雍捉對廝殺，一路互有消長，開票前半場許建全氣勢如虹，下半場蔡其雍尾勁上揚，終場以57票領先對手，當選新任主委。
金門縣黨部統計，全縣具投票權有509人，共394人投票，投票率約77％，投票踴躍也是歷屆罕見。
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蔡其雍說，這場選舉結果，是他肩負為黨在金門開疆闢土的重責大任的開始，也代表黨員對他所堅持的價值表達認同。
他說，金門縣黨部2000年創立以來，黨員人數更迭頻繁、公職拓展有限，可能是整體結構問題，也讓許多關心黨部未來發展的同志思索，黨部團隊要如何感動更多的金門鄉親？在逆境中開闢奇蹟？
蔡其雍說，這幾年看到蔡英文總統對於政策推動的堅持，以及其回任黨主席後中央黨部的改造；他有感於金門縣黨部身為離島黨部的開創潛力，在於青年人才培育、台澎金馬群島家園論述，有著無限的進步空間。
他說，在許多黨員鼓勵下，他選擇勇敢承擔，立志奉獻所有力量，發揮過去企業治理、公益服務的經驗，為他所愛的島嶼及政黨，推動改變的力量，盼讓全國看見金門的美好。
蔡其雍說，未來將推動青年培育與黨工專業年輕化，推動弱勢、公益扶助，擴大社會服務連結；另將媒合中央資源，讓縣黨部進化為「看得到、找得到」的有感服務平台；他將力拼年底的公職選舉，秉持1步1腳印的精神，為民進黨開拓新版圖。
蔡其雍感謝前主委許建全過去2年穩健的領導黨部，並在此次改選過程，與他共同堅持乾淨選風。
縣黨部並選出全國黨代表曾育淵及16位縣黨代表。