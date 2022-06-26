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    首頁　>　政治

    陳柏惟貼一張逛街合照 女友「阿娟」曝光了

    前立委陳柏惟（左1）貼出和前立委洪慈庸（右2）與先生卓冠廷（右1）的合照，就連很少一起露面的女友「阿娟」（左2）也一起入鏡。（圖擷取自陳柏惟臉書）

    前立委陳柏惟（左1）貼出和前立委洪慈庸（右2）與先生卓冠廷（右1）的合照，就連很少一起露面的女友「阿娟」（左2）也一起入鏡。（圖擷取自陳柏惟臉書）

    2022/06/26 16:35

    〔記者陳建志／台中報導〕台灣基進前立委陳柏惟雖卸下台灣基進中彰投黨部主委的黨職，不過仍持續在台中耕耘，堂哥陳玄曄更已宣布參選大肚、烏日、龍井選區市議員，陳柏惟昨天深夜在臉書po文「這是兩對年輕人在台中打拚的浪漫愛情故事」，還貼出自己和前立委洪慈庸和先生卓冠廷的合照，就連很少公開露面的女友「阿娟」也入鏡，網友看到紛紛留言，「好浪漫」、「祝福永遠幸福美滿」。

    因陳柏惟從政後，公開場合很少看到女友「阿娟」露面，陳柏惟今天證實，照片中是女友，並說昨天帶女友去逛百貨公司時，碰巧遇到前立委洪慈庸和先生卓冠廷也在逛街，因此合照留下這張照片。

    網友看到紛紛留言，「好浪漫」、「閃得好」、「加油加油，祝福各位」、「優秀的2對」、「感謝你們為台灣付出，是台灣的新希望，也是台中的驕傲」、「刷一排愛心」、「祝福永遠幸福美滿」、「閃得好」，還有人勸陳柏惟「趁這個時候有空，把結婚辦一辦，生個小孩給媽媽抱一抱...」。

    民進黨台中市長提名人蔡其昌也留言「如果不嫌棄，給哥哥參與一對」，陳柏惟回稱「 叫哥哥太奇怪，我覺得要叫市長，大家說好不好~」獲得2千多位網友按讚；因陳柏惟和卓冠廷剛好都穿灰色衣服，新北市議員李坤城還打趣，「其實3Q跟冠廷才是一對，還穿情侶裝」；卓冠廷也自己留言「被發現我和陳柏惟是一對了」，讓眾多網友笑翻。

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