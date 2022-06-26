出征竹市 沈慧虹：請辭參選是責任政治 帶職才是腳踏兩條船

代表民進黨出征新竹市長的副市長沈慧虹，表示這場選舉並不是她的個人之爭，而是城市幸福的保衛戰！（資料照）

2022/06/26 14:12

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕代表民進黨出征新竹市長的副市長沈慧虹今天表示，這場選舉並不是她的個人之爭，而是城市幸福的保衛戰，更意有所指地說，請辭參選是責任政治，帶職參選才是腳踏兩條船！

沈慧虹今天出席陽明交大的活動時，當被問到請辭參選是否能更全力衝刺選舉，為民進黨守住新竹市？沈慧虹說，這場選舉並不是她的個人之爭，是城市幸福的保衛戰。請辭參選是責任政治，帶職參選才是腳踏兩條船，她不可能一邊繼續領國家的薪水，一邊選舉。

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如果立委高虹安參選，沈慧虹是不是會要求高比照辦理、辭職參選？沈慧虹說，高虹安是否真心、是否有決心，是否還有猶豫，她相信優良素質的新竹選民會決定，她還是會一如既往，在新竹市照顧大家。

桃園已有議員掛上和桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅合體的看板，新竹市的部分這幾天已經有許多朋友去當沈慧虹的「看板志工隊」，她很謝謝大家的幫忙跟鼓勵跟支持，團隊已經在著手規劃。

當被問到未來桃園、新竹會有聯合競選的氛圍嗎？沈慧虹說，桃竹一直都是一個共同生活圈，「會做事連線」之前在防疫、抗旱還有文化交流一直都有合作，相信未來會在五楊高架往南延伸、軌道建設還有其他建設，智慧連線，桃竹中央一起來。

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