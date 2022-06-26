為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    出征竹市 沈慧虹：請辭參選是責任政治 帶職才是腳踏兩條船

    代表民進黨出征新竹市長的副市長沈慧虹，表示這場選舉並不是她的個人之爭，而是城市幸福的保衛戰！（資料照）

    代表民進黨出征新竹市長的副市長沈慧虹，表示這場選舉並不是她的個人之爭，而是城市幸福的保衛戰！（資料照）

    2022/06/26 14:12

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕代表民進黨出征新竹市長的副市長沈慧虹今天表示，這場選舉並不是她的個人之爭，而是城市幸福的保衛戰，更意有所指地說，請辭參選是責任政治，帶職參選才是腳踏兩條船！

    沈慧虹今天出席陽明交大的活動時，當被問到請辭參選是否能更全力衝刺選舉，為民進黨守住新竹市？沈慧虹說，這場選舉並不是她的個人之爭，是城市幸福的保衛戰。請辭參選是責任政治，帶職參選才是腳踏兩條船，她不可能一邊繼續領國家的薪水，一邊選舉。

    如果立委高虹安參選，沈慧虹是不是會要求高比照辦理、辭職參選？沈慧虹說，高虹安是否真心、是否有決心，是否還有猶豫，她相信優良素質的新竹選民會決定，她還是會一如既往，在新竹市照顧大家。

    桃園已有議員掛上和桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅合體的看板，新竹市的部分這幾天已經有許多朋友去當沈慧虹的「看板志工隊」，她很謝謝大家的幫忙跟鼓勵跟支持，團隊已經在著手規劃。

    當被問到未來桃園、新竹會有聯合競選的氛圍嗎？沈慧虹說，桃竹一直都是一個共同生活圈，「會做事連線」之前在防疫、抗旱還有文化交流一直都有合作，相信未來會在五楊高架往南延伸、軌道建設還有其他建設，智慧連線，桃竹中央一起來。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    批民眾黨戀棧、寄生文化 竹市綠營：民進黨是負責任政黨
    2022/06/23 12:19

    批民眾黨戀棧、寄生文化 竹市綠營：民進黨是負責任政黨
    民眾黨批林智堅、沈慧虹請辭讓市政空轉 反挨轟「做賊喊抓賊」
    2022/06/23 12:10

    民眾黨批林智堅、沈慧虹請辭讓市政空轉 反挨轟「做賊喊抓賊」

    超質感捷運宅掀熱潮 租得起就買得起
    決戰竹市》沈慧虹熟稔市政 林耕仁起步較早
    2022/06/23 05:30

    決戰竹市》沈慧虹熟稔市政 林耕仁起步較早
    讚沈慧虹熱情溫暖 民進黨發言人追憶：半夜還要聊市政
    2022/06/22 20:05

    讚沈慧虹熱情溫暖 民進黨發言人追憶：半夜還要聊市政

    不會崩盤了！全聯出手採購500公噸石斑
    頻促高虹安辭職參選 沈慧虹：鄉親看不到高的真心
    2022/06/22 16:41

    頻促高虹安辭職參選 沈慧虹：鄉親看不到高的真心
    民眾黨提新光大公主選新竹市長？蔡壁如：高虹安是最佳人選
    2022/06/22 13:22

    民眾黨提新光大公主選新竹市長？蔡壁如：高虹安是最佳人選
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播