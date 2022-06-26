邀內政部「公開辯論」大巨蛋 柯文哲：花敬群不要逃！

台北市長柯文哲26日出席 「來稻關渡」起跑活動。（記者朱沛雄攝）

2022/06/26 11:46

〔記者蔡思培／台北報導〕台北文化體育園區（遠雄大巨蛋）原訂原訂6月取得使用執照、10月試營運，但還要等中央通過防火避難層審查，確定無法在台北市長柯文哲卸任前營運。內政部次長花敬群昨表示，中央審查皆照規定進行，並無阻擋，更批評台北市政府「自己要打屁股」。柯文哲今呼籲內政部與北市府來公開辯論，「花敬群不要逃！」台北市副市長蔡炳坤也怒批花講話不明就裡，「打屁股這句話要收回去！」

柯文哲、蔡炳坤今天上午前往關渡碼頭出席「來稻關渡」起跑活動，被問起大巨蛋延宕議題，柯文哲表示，不只是大巨蛋，針對大巨蛋、大灣北段，社子島，台北市政府都希望跟內政部來個公開辯論、開一個公開記者會，「大家都把證據拿出來澄清，這樣就知道問題出在哪裡」，柯文哲也跟記者表示，「所以結論就是今天的標題：花敬群不要逃！」

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蔡炳坤會後也被媒體問起花敬群要市府自己打屁股一說，蔡不滿表示「究竟是誰在說謊？中央敢不敢把所有一年多來相關資料公開，讓大家來看、甚至辯論？」蔡強調，北市府去年4月終於接到中央通知避難層不限定在一樓，且可由地方自行認定的公文，北市府於是4月底把第4次變更送進中央，透過中央委託的台電中心9月完成評定，就只差內政部認可。

蔡炳坤表示，內政部去年9月底又來文問為什麼要設在地下一層，市府於是召集相關單位團體，在11月初回文給內政部，結果中央放了4個月，到今年3月市府才收到好文。蔡炳坤諷刺表示，中央現在的講法怎麼跟若干年前都發局長林洲民講的不一樣，「天啊！翻箱倒櫃4個月，只為再一句話」，市府在3月有2次送公文告訴中央多年來所做努力，強調地下一層做為避難層沒問題。

蔡炳坤也說，他在4月就親自帶隊拜訪營建署署長，對方也表示知道了，但中央5月4日才給公文說由北市府自行認定。蔡炳坤表示，從去年4月到今年5月4日的公文內容幾乎一樣，「請問一年多來誰在卡蛋？」

蔡炳坤批評，「今天花次長講的話不明就裡，打屁股這句話要收回去！應該向市府辛苦的同仁道歉！」蔡表示一切都可接受公評，中央5月4日告訴北市府可以，但還是拿不到使照，中央又消防署還有一個審查，但這又是另一個故事。蔡表示，消防署與與營建署審查是兩碼事。消防署從去年6月送進去，現在也滿1年，當中有委員換屆、過年暫緩，「請問營建署要不要解釋一下，已經1年了現在還在審，有沒有因為換屆、過年延誤，請消防署說明」。

蔡炳坤也說，今天他覺得非常遺憾，中央不應該用這樣的方式卡蛋，「請問監察院要不要出來了解，這種行政不作為、怠惰延誤，要不要了解一下？」他也呼籲要選台北市長的民意代表、中央官員了解大巨蛋為何被卡住，北市府願意提供所有相關資料。

台北市長柯文哲（中）26日出席 「來稻關渡」起跑活動，並與關渡宮董事長陳玉坤（左）、中華美食交流協會理事長駱進漢（右）一起製作關渡特色米食料理。（記者朱沛雄攝）

台北市副市長蔡炳坤批評，花敬群講的話不明就裡，「打屁股這句話要收回去！」（北市觀傳局提供）

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