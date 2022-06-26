王育敏：沒規劃選嘉義縣長 力讚吳亮儀是亮眼優秀人選

國民黨副秘書長王育敏。（資料照）

2022/06/26 11:34

〔記者林良昇／台北報導〕年底九合一大選，嘉義縣被視為是國民黨艱困選區，藍營內部點名國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏回鄉參選，王今受訪時否認，強調她會在2022年全力幫國民黨輔選，沒有參選規劃﹔王也讚嘉義縣婦女會理事長吳亮儀是亮眼、優秀人選。

國民黨內部點名參選年底嘉義縣長選戰，王育敏今在國民黨中央黨部受訪時表示，她現在是擔任國民黨副秘書長還兼文傳會主委，會在2022年全力幫忙輔選，到目前為止沒有參選的規劃。

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王育敏指出，年底九合一選舉對國民黨非常重要，每縣市都很需要輔選，黨中央扮演輔選的重要角色，全力輔選是她現在最重要工作，沒有要去嘉義縣參選的事情，她也跟黨主席朱立倫與黨秘書長黃健庭報告過。

王育敏說，國民黨嘉義縣黨部主委翁重鈞非常有經驗，應該會努力找出最適當的人選﹔嘉義縣是艱困選區，長期缺乏年輕人，如果有青壯派願意在地深耕，是最好安排。

王育敏也提到，不分區立委溫玉霞的女兒吳亮儀非常優秀，也有兼嘉義縣婦女會理事長，若有意願在嘉義縣深耕，的確是很亮眼也是優秀人選，但最終還是要尊重個人意願。

對於在嘉義縣的在野陣營合作，王育敏指出，國民黨在嘉義縣過去都不排斥開放跟其他的在野人士共同合作，今年之前也都有這樣的考慮，最終或許還是會有這樣的選項存在，請大家拭目以待。

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