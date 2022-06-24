謝龍介要求比照林姿妙案偵辦千萬索賄案 黃偉哲：莫名奇妙

謝龍介（中）召開記者會指控黃偉哲「身邊人」陳姓律師索賄千萬，要求檢調單位比照偵辦林姿妙的標準，主動偵辦。（記者蔡文居攝）

2022/06/24 15:09

〔記者蔡文居／台南報導〕 台南市長選戰進入白熱化，國民黨市長參選人謝龍介連日來指控台南市長黃偉哲「身邊人」、「友人」索賄，今天召開記者會指控一名曾與黃偉哲吃飯的陳姓律師向納骨塔業者以顧問費為名索賄1000萬元，且已拿到720萬元前金，要求黃偉哲清君側，並請檢調單位比照偵辦宜蘭縣長林姿妙的標準，主動偵辦。

對此，黃偉哲說，「莫名其妙！」「大家應還記得4年前的大創案，也說是我身邊的人拿錢，檢調單位應該介入調查，把事情查得清清楚楚，我願意接受輿論及司法的檢驗。」他說，到底有牽涉什麼承諾，應拿出證據來，而非憑空指涉。

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謝龍介今天與南市國民黨團多名議員一起召開「賄款抓到了！」記者會，並出示3張匯款單影本手板，指控於109年10月1日在一場餐敘，包括市長黃偉哲、一名議員、納骨塔業者及陳姓律師等多人在場。事後，業者在台南高鐵站交500萬元支票，指定給陳律師的事務所，但當場被退回支票要求改用現金。業者便於10月16日匯220萬給陳律師，11月12日又匯200萬，11月13日再匯300萬，陸續匯了前金720萬。

謝龍介說，但此案為何會破局？因有人認為1000萬不夠，要求3000萬元，而擱置此案，業者才出面按鈴申告。「錢有了，人有了，匯款單有了，市長還不願面對嗎？」他要求台南地檢署應比照林姿妙案偵辦，司法辦案不應分顏色。

他說，有哪個大牌律師顧問費要1000萬元？他希望市長黃偉哲出來面對、說清楚，身邊的蟑螂、蒼蠅應該清乾淨，不要讓府城風風雨雨。

黃偉哲說，檢調單位應該介入調查，把事情查得清清楚楚，他願意接受輿論及司法的檢驗。（記者蔡文居攝）

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