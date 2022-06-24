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    立委劉建國確診隔離 透過視訊表達對斗六設焚化爐立場

    立委劉建國與好央甲團隊一致反對興建焚化爐。（記者詹士弘攝）

    立委劉建國與好央甲團隊一致反對興建焚化爐。（記者詹士弘攝）

    2022/06/24 13:12

    〔記者詹士弘／雲林報導〕日前傳出斗六市雲科工業區可能興建事業廢棄物焚化爐，立委劉建國因疫確診自家隔離中，今天透過視訊表達態度，強調對焚化爐立場始終如一，雲林縣不需要再多一座焚化爐；並要求工業局在雲科北勢區廢棄物處理場用地設置焚化爐計畫撤案。

    工業局計畫在雲科工業區設置焚化爐，用來收受雲林、嘉義、彰化、南投的一般事業廢棄物；該案獲環保署環評初審通過，每日可處理180噸一般事業廢棄物。

    劉建國表示，廢棄物轉為「生質能源」技術雲林縣早就有了，環保署於2018年就補助雲林縣政府機械處理設備（MT），後來改為（ZWS）系統，藉由機械篩分、破碎、乾燥等系統化流程處理後，製作成可燃衍生燃料；現在雲科工業區提出更先進的「固體再生燃料（SRF）」技術，SRF與ZWS一樣是生質能技術，產出的一樣是燃料棒，只是技術更先進。

    劉建國表示，由他主修的廢清法第二十八條之一，規範全國24座還在營運的焚化爐，通通要以焚化生活垃圾為主，有餘量才能再處理其它相關廢棄物，相關單位必須依法行政。

    斗六市民代表許百芳、曾博鴻，縣議員江文登、林內鄉長張維崢也表示，絕對反對在斗六市蓋焚化爐。

    立委劉建國因疫在家隔離，透過視訊表達反對興建焚化爐。（記者詹士弘攝）

    立委劉建國因疫在家隔離，透過視訊表達反對興建焚化爐。（記者詹士弘攝）

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