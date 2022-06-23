S-70C直升機事故 機工長劉尚鈞23:01宣告不治

海軍今晚在臉書上貼文，感謝劉尚鈞士官長為海軍的付出。（圖擷自臉書）

2022/06/23 23:58

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍反潛航空大隊1架S-70C反潛直升機22日發生事故，造成機上4名軍士官受傷送醫，機工長劉尚鈞一等士官長由於傷勢過重，家屬已於今日（23日）晚間同意放棄急救，海軍今日深夜透過新聞稿表示，劉尚鈞經國軍高雄總醫院左營分院、三總專業醫療團隊共同全力搶救治療，仍不幸於6月23日晚間11點1分宣告不治。

機號2303的S-70C直升機22日於高雄左營失事，軍方隨即將4名軍士官隨即送醫救治，不過，劉尚鈞受到全身面積95%的二至三度燒燙傷，因此裝上葉克膜急救。劉尚鈞家屬已於今日晚間放棄急救，讓劉尚鈞留最後一口氣返回桃園老家。

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海軍今日深夜表示，經國軍高雄總醫院左營分院、三總專業醫療團隊共同全力搶救治療，劉尚鈞仍不幸於6月23日晚間11點1分宣告不治。

海軍表示，劉尚鈞一等士官長戮力戰訓、克盡職責、效忠國家，足為海軍表率，海軍對於痛失菁英，深感悲慟、哀戚與不捨，並向家屬表達深切哀悼與撫慰之意，後續全力協助辦理因公撫卹及喪禮相關事宜。

海軍反潛航空大隊1架S-70C反潛直升機22日發生事故，受重傷的機工長劉尚鈞一等士官長於6月23日晚間11點1分宣告不治，劉尚鈞今晚以救護車由國軍高雄總醫院左營分院送返桃園老家時，軍中同袍列隊送他一程。（讀者提供）

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