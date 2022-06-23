告黃國昌妨害名譽 陳明文自清與犯罪分子沒關係

民進黨立委陳明文。（資料照）

2022/06/23 21:02

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量前立委黃國昌今（23）日表示，他收到一張傳票，案由是針對他去年揭露為暴力黑幫寶和會的槍手辦理「增加接見」的臉書發文，經詢問，竟是民進黨立委陳明文告的，簡直是莫名其妙。對此，陳明文強調，提告是為證明他的確與犯罪分子完全沒有任何關係與勾結，希望黃國昌能夠主動澄清這些錯誤言論。

除了黃國昌於臉書發文之外，「館長」陳之漢也在臉書發文指出，身為一個民進黨員，卻跟黑道交代不清，還幫助他們做「特見」，「答應我的一條都做不到，卻告了一個揭露真相的人。」

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對此，陳明文指出，去年4月及11月，黃國昌兩度於臉書公開貼文指稱他「…一個受雇殺人、猖狂殘暴的犯罪組織…我在說的暴力組織就是寶和會、就是立委陳明文、就是金主鍾文智、就是典獄長謝琨琦！如此離譜的官商勾結與違法濫權…」等不實內容。他一再重申完全不認識黃口中的寶和會成員，但黃始終充耳不聞，持續抹黑他，他基於捍衛個人名譽，於去年12月3日委託律師對黃提告妨害名譽，希望透過司法還原清白與真相。

他說，「增加接見」與「特別接見」屬兩種完全不同的項目，黃國昌曾任立委，不可能不清楚兩者差異。他或其國會辦公室從未協助寶和會成員辦理過「特別接見」。而「增加接見」是立委常見的選民服務，辦公室受託時根本也不認識這位選民，能否准許「增加接見」是由法務部矯正署根據受刑人狀況去判定是否核准增見，並非單一立委或其服務團隊可決定。

陳明文表示，這樣非常單純的事實，卻被黃國昌指摘與組織犯罪有密切關係，這是他最無法接受的地方，要還原真相，只能上法院。

對於「館長」被幫派分子槍擊，陳明文說他感到非常遺憾，甚至為此特地前往與館長對談，館長希望他在立法院提出相關修法，他認為館長的建議非常中肯，因此去年5月21日於立院提出「槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案」與「組織犯罪防制條例第二條及第三條條文修正草案」這兩項修法，目前正在等待排案審查，他會繼續積極推動此重要法案，正視社會民眾需求，避免槍枝氾濫問題、遏止組織犯罪，維護我國治安。

陳明文強調，他提告黃國昌的錯誤言論，是為了證明他本人的確與犯罪分子完全沒有任何關係與勾結，是為了向社會大眾有所交代。希望黃能夠主動澄清這些錯誤言論。

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