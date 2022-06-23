接見聖露西亞駐台大使 游錫堃細數中國惡形惡狀

立法院長游錫堃今天接見聖露西亞駐台大使路易斯博士。（立法院提供）

2022/06/23 20:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院長游錫堃今天接見聖露西亞駐台大使路易斯博士時，細數中國戰狼外交的惡形惡狀。游錫堃說，中國已是世界第二大經濟體，但由於其政治體制無視自由民主等普世價值，對內壓迫人民，對外進行擴張，以至於世界各國皆對中國感到畏懼，台灣在國際社會上被中國霸凌更為嚴重，所以更應謹慎因應。

路易斯提及台灣在半導體和科技方面的亮眼表現，游錫堃強調，台灣雖然感到自豪，但面對中國這樣的強敵，在很多地方，特別是國防軍事方面，仍需不斷努力精進。

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游錫堃進一步解釋，中國之所以會發展出戰狼外交，在於其長期以來秉持「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣」的天朝心態，也因為「犯我中華者雖遠必誅」這種兩三千年來的傳統政治思想，因此中國領導人習近平就曾跟美國前總統歐巴馬提過中美應該共管太平洋，更曾有中國高階官員向美國太平洋司令要求讓中國管夏威夷以西。

游錫堃強調，中國無視國際海洋法庭的仲裁，仍不斷於南海填海造陸宣稱主權，最近甚至宣稱台灣海峽非國際海域。假設台灣遭到中國併吞，則韓國和日本也將陷入險境。而中國近年更將觸角伸入加勒比海和太平洋索羅門群島等地，值此危急時刻，如何讓中國力量不再持續對外擴張，威脅人類和平，需要全世界一起努力，也希望聖露西亞可以繼續與台灣站在一起。

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