接受聖露西亞新駐台大使到任國書 蔡英文︰期盼深化夥伴關係

蔡英文總統今日上午接受聖露西亞新任駐台大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）呈遞到任國書，歡迎來台履任。（總統府提供）

2022/05/05 13:51

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接受聖露西亞新任駐台大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）呈遞到任國書，歡迎來台履任，並期盼持續深化夥伴關係，為兩國人民創造更大的繁榮及福祉。

蔡英文表示，聖露西亞是台灣在加勒比海地區的堅實夥伴，很高興接受路易斯大使呈遞到任國書，她要代表中華民國政府及人民表達最誠摯的歡迎。

請繼續往下閱讀...

總統憶及，2019年她曾到聖露西亞訪問，包括參訪香蕉出口集貨中心，參加聖茱德醫院整建的動工典禮，還有人力發展中心的落成典禮，兩國在各領域的合作成果，令她印象非常深刻。過去幾年來，台灣和聖露西亞除了攜手面對疫情挑戰，也在農業和教育等領域持續加深合作關係。尤其皮耶（Philip J. Pierre）總理上任以來，非常注重協助青年和婦女提升就業技能、實現創業夢想，她很高興在這些方面，我們也展開許多重要的合作計畫。

蔡英文也藉此感謝皮耶總理，在去年聯合國大會發言支持台灣的國際參與。皮耶總理任命路易斯大使駐節台灣，也代表對台灣的重視和支持。路易斯大使是數學教育博士，在教育界作育英才無數，也曾擔任國會議員和教育部長，從政經歷非常豐富。

總統提到，過去，路易斯大使多次訪台，是台灣的老朋友，相信未來有路易斯大使一起努力，台灣和聖露西亞一定能持續深化夥伴關係，為兩國人民創造更大的繁榮及福祉。

蔡總統也祝福路易斯大使工作順利，也請向查爾斯（Errol Charles）代理總督及皮耶總理，轉達來自台灣的誠摯問候。

隨後，路易斯大使致詞時表示，台灣及聖露西亞皆為島國，地形相似，兩國人民均以溫馨、友善及熱情好客聞名。此外，兩國共享包括法治、民主、自由、平等及和平等價值。過去20多年來，台灣在露國各發展領域均提供相關協助，尤其以農業、教育、公衛、商業及企業服務等領域最為顯著，不僅充分展現友誼，也持續增進露國人民健康和福祉，對此，露國政府及人民也表達誠摯謝意。

路易斯大使並指出，目前共有超過120名露國學生在台灣就學，他也希望未來，台灣能持續提供露國醫生、年輕學者、學生及其他專業人員學習機會，相信透過這些持續的交流計畫，兩國人民將得以相互學習。他將竭力促進兩國關係，讓兩國邦誼持續茁壯，並創造更好、更安全的世界，也使我們的下一代能共享民主的果實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法