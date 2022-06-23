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    台南地獄展遭批「怪力亂神」 黃捷：尊重鬼怪文化才能更深入了解地方

    黃捷認為，地方特殊的鬼怪文化，是深入了解地方文化最深入、也最容易的管道。（圖取自黃捷臉書）

    黃捷認為，地方特殊的鬼怪文化，是深入了解地方文化最深入、也最容易的管道。（圖取自黃捷臉書）

    2022/06/23 20:23

    〔即時新聞／綜合報導〕台南市美術館近日和法國凱布朗利博物館合作展出「亞洲的地獄與幽魂」展覽，不過卻引發部分人士不滿，認為這「怪力亂神」、「觸霉頭」。對此，高雄市議員黃捷認為十分可惜，因為這些地方特殊的鬼怪文化，是深入了解地方文化最深入、也最容易的管道。

    黃捷在臉書貼文表示，這些人希望館方停辦，讓她覺得非常可惜，她指出，法國凱布朗利博物館向來就以推廣非歐洲藝術、各地風俗文化展覽聞名，先前也曾和高美館合作展出《刺青－身之印》，介紹刺青文化5000多年的歷史，而這次的「亞洲的地獄與幽魂」展，更是把日本、泰國、中國的鬼怪文化進一步作介紹，大眾熟悉的日本天狗、河童、鬼太郎，泰國鬼片中的鬼怪，以及台灣人熟悉的七爺八爺都有相關介紹，內容相當豐富。

    黃捷說，在地誌學（topography）中，這種藉由特定文化進行的地方描寫，就是一種重要的研究路徑，人們之所以會恐懼鬼怪，都是源自於瞭解不足，但無論神鬼，都是一個地方的人們「行動的場域」，「這些專屬於地方特殊的鬼怪文化，其實跟宗教文化一樣，都是一個民族、國家的文化習俗，在社會學的範疇裡，是能了解地方的生活最深入也最容易的管道。」

    黃捷認為，凱布朗利博物館會選定台南辦展，就是看準台南是眾神之都，也是全台灣歷史最悠久的城市，台南本身的歷史文化背景，以及各廟宇宗教的神祇，再加上這場展覽，就是一個深度文化之旅，更何況台南麻豆的代天府，40年前就已經有十八層地獄，代表台南人對於神鬼文化本身就有一定程度的尊敬和了解，「如果這樣都叫怪力亂神，那殭屍的咚咚殭屍ㄘㄟˋ、妖怪手錶、哈利波特等，是不是也要禁止了呢？」

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