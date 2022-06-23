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    首頁　>　政治

    批民進黨政治操作恩恩案 國民黨：選戰國家隊模糊中央防疫問題

    國民黨發言人李明璇說，民進黨啟動「選戰國家隊」不斷利用政治操作製造人民的仇視與對立，意圖獲取選舉利益，只是凸顯善於政治惡鬥的本質。（資料照）

    國民黨發言人李明璇說，民進黨啟動「選戰國家隊」不斷利用政治操作製造人民的仇視與對立，意圖獲取選舉利益，只是凸顯善於政治惡鬥的本質。（資料照）

    2022/06/23 19:15

    〔記者施曉光／台北報導〕綠營持續追打「恩恩案」，國民黨發言人李明璇今天說，新北市政府已經清楚說明當時是按照中央所制定的制度來執行，新北市長侯友宜也對這此案件抱持願意負起負責的態度，反觀民進黨啟動「選戰國家隊」，不斷利用政治操作製造人民的仇視與對立，意圖獲取選舉利益，只是凸顯民進黨善於政治惡鬥的本質。

    李明璇指出，在恩恩事件後，指揮中心針對相關防疫指引重新調整修正，兩個月來調整無數次，侯友宜都以非常嚴謹的態度不斷出面說明，全力關懷恩恩家屬，新北市府也極力推動兒童就醫綠色通道、施打兒童疫苗等防疫工作，反倒是指引落後、防疫專線又未能發揮功用的指揮中心，自始至終冷眼旁觀。

    她說，新北市政府的送醫指引皆按照中央規範，指揮中心兩次檢視行政流程都證明新北市沒有疏失，其他民進黨執政縣市也採相同作法，同樣的程序卻有不一樣的標準，證明民進黨只為政治利益而攻擊侯市府，將所有責任丟包，不檢討中央防疫問題。

    李明璇呼籲民進黨政府別再倚仗權力與政治口水，持續進行惡質的政治操作、模糊焦點，任何政治人物都應該要具備明辨是非的能力，找出事件真相並加以改進，才是社會前進的原動力，若只是一昧地推卸應負的責任，製造政治對立，只會讓人民感到遺憾和心寒。

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