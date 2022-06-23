台灣竹筴魚包裝「被確診」 陸委會酸：僅中國會對包裝檢查病毒

中國海關總署今日發布，在台灣某水產公司的冷凍竹筴魚外包裝驗出新冠病毒陽性，依規定暫停該公司輸入產品到中國一週。（翻攝中國海關總署官網）

2022/06/23 17:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國海關總署6月10日宣稱自台灣進口的白帶魚外包裝驗出新冠病毒陽性，今日（23日）再度發布，在台灣某水產公司的冷凍竹筴魚外包裝驗出新冠病毒陽性，依規定暫停該公司輸入產品到中國一週。陸委會副主委李麗珍今日表示，只有中國會對這些進口的冷凍水產品外包裝去檢查有無病毒，希望中方做這樣的一個檢驗，還有禁止時能提出科學證據。

李麗珍指出，這個議題在6月10日中方已經有說某家輸往中國的白帶魚驗出COVID-19，這次是第二次的禁令，今天農委會和食藥署有做說明，陸委會來做一些補充。目前只有中國大陸會對這些進口的冷凍水產品外包裝去檢查有無病毒，也在很多國家的水產品外包裝查出有這樣的病毒，這個議題已經引起很多國家關注。

請繼續往下閱讀...

李麗珍強調，我方跟這些國家的意見一致，我們認為檢驗措施必須根據科學的原理，還有國際合作的重要性，希望中國的分析方法是能夠與國際指引一致的。希望中方在做這樣的一個檢驗，還有禁止時能提出科學證據。目前無論是農產品檢驗、檢疫協議或食安協議，雙方的聯繫管道都是暢通的，不論是從哪個管道，我們都希望能夠獲取中方相關證據跟資料。

另外，中國日前禁止台灣石斑魚禁進口，陸委會呼籲中方要盡速與我方溝通解決，截至目前為止，中國是否有與陸委會溝通聯繫？李麗珍回應，石斑魚是很重要的水產品，農委會在6月17日已經有對外新聞稿，因為中方通報有兩家養殖場驗出石斑魚有禁藥，農委會根據他們所提供的這兩家去找了發貨企業，也對11家供貨企業做檢驗，包括魚體、泥土或池水等，這些都有做檢驗，檢驗結果已經透過農產品檢驗檢疫協議平台提供給中方，目前還在等待中方回應。

李麗珍指出，其實中方提到都是檢驗、檢疫的技術性問題，如果真的是這個問題，最好方法還是兩邊農政主管機關直接溝通，才能夠有效解決問題。對於台灣優質的農漁產品，我們是很有信心的，相信如果雙邊主管機關能夠很務實溝通，一定可以解決問題。

她強調，中方拿驗出禁藥問題來暫停輸入石斑魚，對於中方希望我方能提出什麼樣的改善措施，兩邊農政單位可以直接聯繫，聯繫方式可用傳真、書面或電話聯繫。我們還是很希望知道中方具體的要求是什麼？才能夠針對問題來改善問題，如果認為真的是專業技術性問題，沒有任何的政治考量，就讓專家一起來討論，一起來解決問題。

陸委會說，只有中國會對這些進口的冷凍水產品外包裝去檢查有無病毒，希望中方在做這樣的一個檢驗，還有禁止時能提出科學證據。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法