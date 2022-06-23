防疫預算只有數字沒有計劃內容 綠批中市府把議會當「議會局」

民進黨市議員陳淑華批市府的追加減預算有關防疫、紓困、振興等預算竟都沒有提計畫，簡直把市議會當成市府的議事局。（記者蘇金鳳攝）

2022/06/23 14:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天召開臨時會，進行111年台中市總預算第一次追加減預算一讀會，多位民進黨市議員質疑，市府追加有關防疫、紓困、振興預算，如購物快樂送3.5億元及台中餐飲安心吃振興補貼1.2億等，竟只有數字，沒有計劃，就要市議會通過，痛批市議會不是市府的議事局，要求市府一定要將計劃送到市議會來才能審查；議長張清照裁示市府要將預算計畫送至市議會。

民進黨市議員陳淑華指出，111年因應疫情相關振興經濟的追加減預算，市府今年追加「購物快樂送」3億5千萬預算，完全沒有說明與去年的台中購物節現金抽獎有什麼不一樣？批評根本看不到所謂購物快樂送的相關內容，市府經發局網站上也只看到111年購物節說明只有５行字。

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陳淑華質疑市府的購物節抽獎政策真的有振興到基層經濟？小民經濟有受惠嗎？如果以消費分類來看，去年台中購物節不動產的投資，佔了15.6％，全新汽車銷售就有10.3%，百貨公司佔了9.9％，其他餐館也只有4.9%，便利商店3點多％，服裝1點多％。

陳淑華痛批，市府編列相關追加減預算，只有數字，沒有計劃。3.5億如何計算出來？要如何執行？如何能夠將每一分錢真正放在振興經濟的作為上？這樣要如何審查？議會不是市府的「議事局」，要求市府應補送詳細計劃才能審議。

另一位民進黨市議員賴佳微也質疑，市府此次追加預算有關振興購物快樂送及安心吃振興補貼計劃都未送計劃書來就要市議會通過，非常離譜。

她並表示私下詢問經發局，所謂的安心吃振興補貼計畫，竟是補助2100家設籍台中市且有發票的店家一家5千元的清潔消毒費，這是振興嗎？真令她不敢相信。

民進黨市議員周永鴻也指出，本次追加預算多項超過千萬，甚至破億，包含經發局「台中振興經濟-購物快樂送」3.5億、台中餐飲安心吃振興補貼計畫1.2億、交通局防疫計程車2.09億、民政局防疫關懷包4億多，都沒提出預算執行方式，卻要議會包裹式的表決通過，他難以接受，也無法給市民交代。

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民進黨市議員賴佳微批市府的追加減預算有關防疫、紓困、振興等預算竟都沒有提計畫，非常離譜。（記者蘇金鳳攝）

民進黨市議員周永鴻質疑市府的追加減預算有關防疫、紓困、振興等預算竟都沒有提計畫。（記者蘇金鳳攝）

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