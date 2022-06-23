林耕仁代表國民黨參選新竹市長 稱拒觀光客、過客讓在地來拚

國民黨新竹市長人選提名確定市議員林耕仁出線。（記者洪美秀攝）

2022/06/23 12:52

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市長提名人選確定由市議員林耕仁出線，國民黨今天也舉辦團結一心的提名造勢記者會，市長參選人林耕仁說，他代表國民黨參選2022新竹市長選舉，這不只是接球而是承擔重擔與責任的開始，他也強調，市民要的不是過客、觀光客，呼籲讓深耕在地的他來拚市政。

林耕仁也提出舒適減壓，永續新竹的城市發展願景，搭配五大施政方向：安心新竹、便捷新竹、質感新竹、教育新竹和未來新竹等多項施政方向，強調將和新竹縣長楊文科齊心協力，打造新竹為科技首都，持續發展專業的科技能力，解決新竹縣市之間的各種問題；串連起新竹地區的產業升級與活化，為這塊土地注入創新創意的活水。

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林耕仁也強調，年底的選舉不是藍綠對決，而是市政願景與執行力的檢驗。他將帶領服務團隊以及新竹市每位議員參選人，向市民朋友證明國民黨的專業與優質服務，全力向前為人民贏回新竹市，打造市民光榮感。

市議會議長許修睿則說，大家對市府本有很多期許，可是從去年9月開始到今年4月，雖所有人口口聲聲講大新竹合併，不過大新竹合併比不過林智堅的前程，副市長也因為選市長要請辭，新竹市儼然成為荒城。大新竹合併勢在必行，但是不可貿然修法，必須要經過程序正義，就像林耕仁議員當初經過黨內初選，最終獲得大家的支持。

許修睿強調，不管對手是觀光客的高虹安，還是過客心態的沈慧虹，只有深耕在地、為市民服務不變心的林耕仁才是會做到做好做滿承諾的人，呼籲市民讓在地的來拼，也只有在地人，才了解在地事務，觀光客及過客都沒有資格來插手在地事。

議會黨團總召陳治雄也說，黨團去年舉辦初選時，就已經確定唯一支持民調勝出者，而林耕仁在各項民調中都是領先，大家堅定支持的心從未改變。如今林耕仁獲黨中央提名，國民黨藍軍的腳步已團結一致，黨團一定全力輔選，讓新竹市藍天再現。

市議員吳青山也說，只要團結一心，跟著節奏穩紮穩打的前進，年底國民黨要翻轉新竹是非常有機會的，因為民進黨這8年來的政績實在是令人直搖頭，最後半年竟出現市長、副市長都相繼離開，市民都看在心裡。讓國民黨重返執政，為新竹打下建設的基礎，讓未來新竹繁榮才是正道。

市議員陳慶齡說，未來的新竹市長不需要擦脂抹粉，只會做形象；反而是要做實事，而且願意與各界溝通，把事情完成遠比每天作秀還要好。林耕仁也絕不會當落跑市長，一定會做好做滿。

國民黨今天也宣佈將提名5位新人參選市議員，包括政二代接班人吳旭豐（北區）、徐美惠（南區），還有東區3席新人，包括何志勇、張文興、陳清智。

國民黨新竹市長提名人選確定由市議員林耕仁（右起第4位）出線，國民黨今天也舉辦團結一心的提名造勢記者會。（記者洪美秀攝）

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