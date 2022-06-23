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    屏東市長選舉 國民黨徵召議長周典論女兒周佳琪

    民黨徵召屏東縣議會議長女兒、屏東縣婦女會理事長周佳琪參選屏東市長。（記者葉永騫攝）

    民黨徵召屏東縣議會議長女兒、屏東縣婦女會理事長周佳琪參選屏東市長。（記者葉永騫攝）

    2022/06/23 12:40

    〔記者葉永騫／屏東報導〕一波三折的國民黨屏東市長選舉提名今天定案，國民黨中央黨部決定徵召縣議會議長周典論的女兒、屏東縣婦女會理事長周佳琪參選，周佳琪今天表示，已接獲徵召的消息，將會全力以赴。民進黨屏東市長提名人李清聖說，將以團結的小蝦米來對抗大鯨魚。

    國民黨屏東市長選舉因為二屆屏東市長都涉及貪瀆案遭到停職，因此被列入艱困選區，人選也一波三折，中央黨部相信停職的林恊松清白，原本要提名林恊松繼續連任，但林恊松認為會遭人抹黑攻擊，無意參選，而市民代表任峻賢雖有參選意願，卻沒有大選的經驗，國民黨縣黨部經過考量後將3人都呈報給中央黨部決定，最後決定徵召在屏南地區已深耕多年、有大選經驗的縣議會議長周典論女兒、現任屏東縣婦女會理事長的周佳琪參選。

    周佳琪表示，已接獲中央黨部來電希望徵召參選屏東市長，她是黨員，黨有需要她參選、為屏東市民服務，她必須全力以赴，是否徵召就由黨部對外說明。

    縣黨部主委廖婉汝證實確將徵召周佳琪，將會對外說明情況。

    民進黨屏東市長提名人李清聖指出，國民黨空降周佳琪來屏東參選，是對屏東人不尊重，他將凝聚所有的小蝦米來對抗大鯨魚。

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