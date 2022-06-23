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    首頁　>　政治

    陳家欽退休預定6/30生效 政院：陳所提理由讓蘇貞昌難拒絕

    行政院發言人羅秉成表示，警政署長陳家欽（見圖）申退預定6月30日生效。（資料照）

    行政院發言人羅秉成表示，警政署長陳家欽（見圖）申退預定6月30日生效。（資料照）

    2022/06/23 12:28

    〔記者李欣芳／台北報導〕警政署長陳家欽日前向內政部申請提前退休，引發外界高度矚目，陳家欽以警界經驗傳承和讓下一任署長可提早接任的考量為由申退，儘管行政院長蘇貞昌慰留，不過，行政院發言人羅秉成今天受訪時透露，蘇院長希望陳家欽繼續留在工作岡位上，但陳所提退休理由提及若他明年七月才屆退，新任警政署長的領導統御與用人會受到影響，繼任署長人選，一定會找最適任的人選接任。至於繼任署長人選尚未定案。

    羅秉成說，依法公務員如符合退休資格應予核准，陳家欽申退不必呈報行政院核定，由內政部函送銓敘部審定，預定6月30日生效。

    媒體追問，外傳高雄市警察局長黃明昭將接任新的警政署長，羅秉成說，沒有這回事，他強調新署長一定會找最適任的人選接任。

    羅秉成今天在行政院院會後記者會上受訪時說明，陳家欽今年為何要提早退休，由於今年7月到明年1月有2波20名高階警官異動，陳認為若到明年7月才退休交接給新署長，則新署長用人空間與領導統御會受到影響，這是基於警界未來發展的考量，對於陳家欽所提申退理由，蘇院長感到不捨，也尊重其決定。

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