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    S-70C直升機重落地 海軍：疑似尾旋翼失效

    圖為S-70C反潛直升機。（資料照）

    圖為S-70C反潛直升機。（資料照）

    2022/06/23 10:55

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍反潛航空大隊1架S-70C反潛直升機昨於高雄左營訓練時，發生重落地事故，造成4名軍士官受傷。對於事故肇因，海軍參謀長蔣正國中將今日表示，目前正在實施調查之中，海軍初步依據塔台人員目視，以及飛行員口述，得知飛機疑似喪失尾旋翼效能，不過，確切肇因仍需要後續調查確認，並依照規定實施全機隊特檢。

    國防部今日上午召開例行線上記者會，面對S-70C反潛直升機事故，因此安排蔣正國出席回覆媒體提問。由於海軍昨日第一時間對外說明時，提及這架飛機疑似發生「裝備故障」，蔣正國今日補充表示，海軍初步依據塔台人員目視、飛行員口述，得知飛機疑似喪失尾旋翼效能。不過，確切肇因仍需要後續調查確認。

    蔣正國也表示，經檢視通聯紀錄，飛官於事故發生前，並沒有提及機械問題。

    至於肇事機的確切受損狀況，以及有無修復可能？蔣正國表示，海軍目前正在執行飛安調查，修復可行性則要針對受損狀況進一步評估。

    對於4名受傷軍士官的最新狀況，軍醫局衛勤保健處長陳元皓表示，飛機正、副駕駛臉部與肢體有撕裂傷、肋骨骨折，不過已完成處置與治療，2人的意識清楚、生命徵象穩定；檢驗士郭冠廷的軀幹、四肢遭受面積20％的二至三度商燙傷，但現今狀況穩定。

    至於機工長劉尚鈞，陳元皓表示，劉士官長的狀況比較嚴重，目前全身有95%的二至三度燒燙傷，且有蛛網膜下腔出血的症狀，現已進行清創、抗生素治療，綿密積極搶救。

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