罕見！ 日本揭露2中共軍艦昨取道宜蘭外海南航

日本防衛省統合幕僚監部揭露，中共2艘軍艦昨取道宜蘭東部外海南下。（擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

2022/06/22 22:41

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍海空軍近年頻在台灣周遭海、空域活動，且距離台灣本島愈來愈近。日本防衛省今晚發布訊息揭示，中國1艘「052C」驅逐艦、1艘「056A」護衛艦昨日自宜蘭東部與日本與那國島之間海域通過，此舉等於打破近年來中國軍艦多取道宮古海峽，進入西太平洋的慣例。

日本防衛省統合幕僚監部今晚發布訊息揭示，日本海上自衛隊昨日上午9點左右，在與那國島以北220公里處發現中共「056A」護衛艦孝感艦（舷號615）的蹤跡，並於該日晚上11點左右於與那國島北方210處海域，發現中共「052C」驅逐艦西安艦（舷號153）蹤跡，2艘軍艦隨即自與那國島及台灣之間海域南下，航向太平洋。

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由於中國軍艦自海軍基地航向西太平洋，以往多取道日本沖繩島與宮古島之間的宮古海峽，或者自台灣與菲律賓之間的巴士海峽、呂宋海峽等二個路線，鮮少自距離花蓮僅150公里的與那國島之間海域通過，顯見中共軍艦此舉已打破以往慣例。

日本防衛省亦揭露，除了上述2艘中國軍艦，另有1艘「052C」驅逐艦、1艘「052D」驅逐艦、2艘「054A」護衛艦昨日取道宮古海峽進入西太平洋。

值得注意的是，中國解放軍昨日共派29架次軍機進入我國防空識別區，其中有1架次「運-9」通信對抗機、1架次「運-8」電偵機、6架次「轟-6」轟炸機則飛至蘭嶼以東外圍空域後，穿出我防空識別區，再循原路徑折返，與以往航跡相比，不僅飛行距離更長，亦更貼近台灣東南部。

日本海上自衛隊昨日上午在與那國島北方發現中國「056A」護衛艦孝感艦（舷號615），晚上11點又發現「052C」驅逐艦西安艦（舷號153），2艦自與那國島及台灣之間海域南下航向太平洋。（擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

日本防衛省亦揭露，21日另有1艘「052C」驅逐艦、1艘「052D」驅逐艦、2艘「054A」護衛艦昨日取道宮古海峽進入西太平洋。（擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

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