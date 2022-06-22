苗栗縣長提名僵局 國民黨：只能提1人參選、將持續溝通

國民黨文傳會主委王育敏。（資料照）

2022/06/22 16:33

〔記者林良昇／台北報導〕年底苗栗縣長選舉，國民黨人選尚未底定，黨主席朱立倫今與表態爭取的苗栗縣議長鍾東錦會面，雙方仍無共識，國民黨文傳會主委王育敏表示，國民黨最終也只能提名一人代表國民黨參選，溝通持續進行中。

王育敏今在中常會後受訪表示，苗栗縣長提名的部份，現在都還在持續徵詢跟整合中，只要有確定，就會透過選策會正式提名，報請中常會通過，最終人選還是要徵得當事人的同意。

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對於鍾東錦今與朱立倫會面，並表達「會走自己的路」，不排除脫黨參選可能性，王育敏說，每個人都可以表達參選的意願，但最終只能提名1位人選代表國民黨參選。

王育敏指出，先前新竹市的情況也是多人表達要競選，但最終黨中央提名後，大家都可以團結追求勝選，希望苗栗也是這樣的模式。

對於高雄市長提名，王育敏提到，國民黨確實有做2份內參民調，時間都是在6月份，第1次民調排名順序前3名是國民黨智庫執行長柯志恩、高雄市議員陳麗娜、立委陳玉珍﹔第2次民調有納入前高雄市副市長李四川與前衛生署長楊志良，李四川、柯志恩、楊志良前3名。

王育敏表示，選策會根據2次民調的結果參考之後，會正式提出人選，一樣會報請中常會通過，確定高雄市長提名人選，希望下週可以出爐。

對於可以尋求連任的新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕的提名，王育敏指出，新北跟台中都是國民黨現任非常優秀的市長，黨中央完全尊重2人自己意願，沒有一定的時間表，但仍應會在828全代會前全部底定。

此外，國民黨828全代會擬於桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）舉辦，但卻傳出桃園市政府沒有要出借，王育敏說，會去了解，但如果桃園市政府不借，就是明顯政治打壓，國民黨會表達抗議。

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