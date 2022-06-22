林智堅：延續鄭文燦五星執政 將啟動桃園「請益之旅」

民進黨新聞部中執會後召開「中央地方會做事 打造五星級城市」基隆市、桃園市、新竹市市長提名記者會，由主席蔡英文（右3）宣布提名蔡適應（右2）、林智堅（螢幕上人物）、沈慧虹（左3）為參選人。（記者劉信德攝）

2022/06/22 15:36

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨中執會今天通過徵召提名新竹市長林智堅參選桃園市長，林智堅透過視訊致詞表示，會延續現任市長鄭文燦的五星執政，讓桃園繼續發光發熱，他已準備好迎接下個挑戰，這是桃園進步的保衛戰，不能走回頭路，他將啟動「請益之旅」走訪桃園市13區，並感謝立委鄭運鵬、前立委鄭寶清等黨內前輩的努力和奉獻。

林智堅表示，2014年他和鄭文燦分別參選新竹市長、桃園市長，普遍不被外界看好，那年他跟鄭文燦分別瘦了11、15公斤，選上後1天當3天打拚，戰戰兢兢翻轉桃園和新竹，2人多次蟬聯五星市長，也成功打破藍綠的版圖，在2018年最困難的時候，我們也在桃園市民和新竹市民支持下順利連任。

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林智堅表示，鄭文燦讓桃園脫胎換骨，建設變更多、福利變更好，經濟大躍進、教育大幅提升。各項媒體評比中，文燦市長名列前茅，桃園人光榮感提升當中，桃園不再只是一座有機場的城市，而是台灣面向世界的「國門之都」，未來他若當選桃園市長，會延續鄭文燦的五星施政，讓桃園在國際發光發熱。

林智堅強調，他將啟動請益之旅，走訪桃園13個行政區，傾聽在地的聲音，也會與桃園的議員聯合作戰，走進市區或鄉間大街小巷，讓大家看到、聽到，優質的人選與政見，讓提名議員全壘打，他也感謝立委鄭運鵬委員及前立委鄭寶清、黃適卓、黃世杰、彭紹瑾等黨內前輩對桃園的努力奉獻，將盡快到桃園請益打贏選戰。

林智堅強調，他用盡力氣、用生命在做市長，因為不敢辜負鄉親的託付，完成了許多不可能的任務，讓新竹不再是一座被路過的城市，而是世界的新竹，8年過去，他頭髮變白、皺紋也越來越多了，從年輕市長變成中年市長，但他更成熟了、更自信、更有經驗了，已經準備好迎接下個挑戰，年底桃園的選舉，不是藍綠之爭，而是桃園持續進步的保衛戰，桃園正好，桃園不能走回頭路！

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