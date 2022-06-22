為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    連2日發聲力挺金廈大橋 陳玉珍：民進黨當年還評估金廈捷運

    國民黨立委陳玉珍。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍。（資料照）

    2022/06/22 13:37

    〔記者王千豪／台北報導〕民眾黨主席、台北市長柯文哲日前拋出「興建金廈大橋」議題，引發國安疑慮，陸委會更呼籲勿隨中共設定議題起舞。不過金門縣的國民黨立委陳玉珍則有不同看法，連續兩日發聲力挺，陳玉珍今日再搬出2016年的報導，稱當年民進黨告訴金門人的是，不只要評估金廈大橋，還要評估金廈捷運和金廈纜車。

    陳玉珍昨日接受廣播節目專訪表示，民進黨常要中國別用大中國霸權強壓台灣，但金門人會覺得民進黨用大台灣霸權強壓金門，強調興建金廈大橋是很多金門人心聲。

    陳玉珍今日再度發聲力挺，引述2016年7月18日金門日報的報導，內容寫到，民進黨金門縣黨部在2016年的全代會提案指出，要在一年之內評估興建金廈大橋、金廈捷運MRT與興建金廈觀光纜車，提案更提及，這是蔡英文總統在2015年12月2日親臨金門時，和當時的金門立委參選人陳滄江所提出的共同政見。

    該報導更稱，提案獲得蔡易餘、吳秉叡、蘇巧慧、鄭寶清等11位黨籍立委，以及金門以外其他共10個縣市黨部主委的聯署支持，順利排入全代會提案議程。

    陳玉珍質疑，這是民進黨又跨越時空打臉自己，還是一貫的欺騙呢？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    駁藍白陣營 民進黨：金廈大橋非蔡英文、陳建仁政見
    2022/06/22 13:09

    駁藍白陣營 民進黨：金廈大橋非蔡英文、陳建仁政見

    自由開講》習近平招魂 柯文哲趕屍
    2022/06/22 10:24

    自由開講》習近平招魂 柯文哲趕屍

    石墨烯神枕 95%測試者成功提升睡眠品質
    柯指蓋金廈大橋延續「小三通」 陸委會駁斥：指鹿為馬 混淆視聽
    2022/06/22 05:30

    柯指蓋金廈大橋延續「小三通」 陸委會駁斥：指鹿為馬 混淆視聽
    柯文哲倡建「金廈大橋」 金門議長：創造金門穩定兩岸和平價值
    2022/06/21 19:53

    柯文哲倡建「金廈大橋」 金門議長：創造金門穩定兩岸和平價值

    2022世界首獎建築在板橋！
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播