連2日發聲力挺金廈大橋 陳玉珍：民進黨當年還評估金廈捷運

國民黨立委陳玉珍。（資料照）

2022/06/22 13:37

〔記者王千豪／台北報導〕民眾黨主席、台北市長柯文哲日前拋出「興建金廈大橋」議題，引發國安疑慮，陸委會更呼籲勿隨中共設定議題起舞。不過金門縣的國民黨立委陳玉珍則有不同看法，連續兩日發聲力挺，陳玉珍今日再搬出2016年的報導，稱當年民進黨告訴金門人的是，不只要評估金廈大橋，還要評估金廈捷運和金廈纜車。

陳玉珍昨日接受廣播節目專訪表示，民進黨常要中國別用大中國霸權強壓台灣，但金門人會覺得民進黨用大台灣霸權強壓金門，強調興建金廈大橋是很多金門人心聲。

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陳玉珍今日再度發聲力挺，引述2016年7月18日金門日報的報導，內容寫到，民進黨金門縣黨部在2016年的全代會提案指出，要在一年之內評估興建金廈大橋、金廈捷運MRT與興建金廈觀光纜車，提案更提及，這是蔡英文總統在2015年12月2日親臨金門時，和當時的金門立委參選人陳滄江所提出的共同政見。

該報導更稱，提案獲得蔡易餘、吳秉叡、蘇巧慧、鄭寶清等11位黨籍立委，以及金門以外其他共10個縣市黨部主委的聯署支持，順利排入全代會提案議程。

陳玉珍質疑，這是民進黨又跨越時空打臉自己，還是一貫的欺騙呢？

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