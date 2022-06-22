駁藍白陣營 民進黨：金廈大橋非蔡英文、陳建仁政見

民進黨發言人謝佩芬。（資料照）

2022/06/22 13:09

〔記者陳昀／台北報導〕身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲主張興建金廈大橋，引發國安疑慮，而後藍白陣營皆指金廈大橋是蔡總統、前副總統陳建仁過去主張，民進黨發言人謝佩芬今日駁斥，蓋金廈大橋並非蔡英文和陳建仁的政見，僅為個別黨代表在全代會上的「提案」跟「發言」，而後亦未再被提出實質討論。

針對台北市政府發言人陳智菡臉書提及金廈大橋等言論，謝佩芬表示，陳智菡所查到的新聞，是過去民進黨個別黨代表在全代會上的「提案」跟「發言」，並非民進黨主席蔡英文的政見，而後金廈大橋亦未再被提出實質討論。

請繼續往下閱讀...

謝佩芬也指出，陳智菡在臉書指稱，陳前副總統2016年1月到金門是以「時任副總統」身分進行輔選，但大家都知道陳前副總統是2016年5月20日才就任副總統，這是非常明顯和簡單的錯誤。

此外，謝佩芬也引述陳前副總統建仁（時為候選人）當時回答，「跨海大橋牽涉的是兩岸的議題，而兩岸任何問題，應該要在穩定、堅固的交流基礎下，再來談兩岸未來交流合作。」強調，任何人只要透過搜尋引擎，都可以輕易了解當年新聞全貌。

謝佩芬質疑，陳智菡是台北市政府發言人，卻急於為「民眾黨主席」的兩岸政策護航，陳智菡為護航柯主席，致使其角色錯亂，難不成又是民眾黨寄生台北市政府的最佳典範？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法