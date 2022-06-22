藍今討論苗栗縣長等人選 江啟臣：黨中央綜合考量

國民黨中央選策會討論苗栗縣長等人選案，立委江啟臣說，黨中央應綜合考量。（記者林欣漢攝）

2022/06/22 11:41

〔記者林欣漢／新北報導〕國民黨中央選策會今天討論苗栗縣長等人選案，立委江啟臣今天上午赴三重先嗇宮「海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」活動，媒體詢問他是否有支持人選，對此，江啟臣說，大家對苗栗縣長的期待，應該由黨中央綜合考量，不是他個人支持不支持的問題。

媒體詢問，今天出席「海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」活動，是否覺得對推動兩岸交流有作用？對此，江啟臣說，兩岸交流是持續的，不論官方或非官方，經貿、文化、宗教等各面向一直都有，希望藉由交流增進彼此的認識、瞭解及互信。

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江啟臣表示，希望兩岸政府多著重在人民的交往，而不是政治或主權面等還沒有共識的地方，先擱置爭議，以人民的交流為主，兩岸政府都應以民為本，思考兩岸交流及未來的問題，人民還是最大的關鍵。

媒體追問，對台灣石斑魚遭中國禁止進口的看法，對此，江啟臣說，交流過程中涉及管轄權、關稅、進出口等問題，這是政府的角色要扮演好，負責任的把制度安排好，不該讓人民無所適從，自行去解決，例如防疫要人民自主因應，貿易也要人民自行解決，那要這個政府幹嘛，政府不應拿兩岸的政治問題來當理由或藉口，這是兩岸的人民、經貿問題，政治或主權互有宣稱，還沒有解決的共識，但是兩岸人民的問題還是要優先解決，不管是北京政府或蔡政府，都要從人民的角度來解決貿易上以及人與人之間互動交往上遇到的問題。

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