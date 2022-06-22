「侯友宜說不出道歉」 立院民進黨團質疑：保護他溺愛的陳潤秋

羅致政質疑，侯友宜在保護的不是第一線，而是他所溺愛的陳潤秋。（記者陳政宇攝）

2022/06/22 11:39

〔記者陳政宇／台北報導〕「恩恩案」橫向錄音檔曝光，新北市長侯友宜今（22）日坦言，自己感同身受，「我會反省檢討，負起全部責任」。對此，立法院民進黨團表示，侯友宜至今連一句道歉都說不出口，是要付什麼責任；黨團也質疑，侯友宜在保護的不是第一線基層，而是「他所溺愛的新北市衛生局長陳潤秋」。

民進黨團今日上午召開輿情回應記者會，黨團書記長陳歐珀質疑，新北市衛生局在6月10日的公文提到，「經查本局及中和區衛生所，無裝設對話錄音設備，無法提供錄音檔」，請問陳潤秋是否盡力、讓社會信服？侯友宜連道歉都沒有，是要付什麼責任？侯友宜的冷血無情，大概是歷任台北縣長、新北市長絕無僅有。

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民進黨立委羅致政表示，要不是這些內容被公布，侯友宜現在會用這種所謂「感同身受、負起全責」回應嗎？要不是如此不堪的真相被公布，侯友宜現在的態度依然跟過去70天一樣、堅不認錯。過去70天所看到的，是一個動不動就用個資、司法偵辦，非常冷酷的態度來面對恩恩爸媽的要求，沒有任何同理心，不斷說謊卸責，還把責任推給中央。

羅致政說，侯友宜今天講了那麼多，還是聽不到一句道歉，這是社會和恩恩爸媽期望聽到的，但侯還是說不出口，「侯友宜在保護的不是第一線，而是他所溺愛的陳潤秋，但陳到現在還是神隱、不願出來面對」。

黨團副書記長林楚茵舉出媒體的網路民調，顯示有66%網友認為侯友宜有責、6.3%認為是新北衛生局、0.2%認為是新北消防局，不論是衛生局或消防局，其實都是侯友宜所領導的新北市政府，但侯友宜依舊冷血不認錯。侯友宜這70天來除了凌遲爸媽、不給真相，還說了多少謊、演了多少戲？說沒有錄音，那麼昨天聽到的是什麼，清清楚楚看到衛生局的不作為和延誤，一條人命就這樣走了。

另外，林楚茵也強調，這件事情從來沒有藍綠，但侯友宜和國民黨卻意圖導向藍綠，媒體追蹤事實原因、基層吹哨者披露侯市府所掩蓋的真相，「這件事從來不是藍綠，是人命」。

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林楚茵表示，侯友宜和國民黨意圖導向藍綠，但此事從來就是攸關人命。（記者陳政宇攝）

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