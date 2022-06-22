29架共機擾台創今年第3多 美國務院促停止脅迫

美國國務院發言人普萊斯強調，台灣海峽是國際水域，這意味著台海是公海自由的區域，具有國際公約保障的航行和飛越自由。（法新社）

2022/06/22 07:01

〔中央社〕高達29架次共機侵擾台灣防空識別區（ADIZ），創今年第3多紀錄。美國國務院今天敦促北京，停止在軍事、外交及經濟上脅迫台灣，重申台海和平穩定是美國持久利益。

根據空軍公布統計，21日有高達29架次共機侵擾台灣西南ADIZ，創今年迄今共機擾台數量第3多紀錄；其中，運9通信對抗機、運8電偵機與6架次轟6機深入台灣東南空域，並進入菲律賓海。

請繼續往下閱讀...

對此，美國國務院一位不具名發言人今天回覆中央社詢問表示，美方敦促北京停止在軍事、外交及經濟上施壓與脅迫台灣。

這名發言人指出，台灣海峽的和平與穩定是美國持久利益，美方會持續協助台灣取得充足自我防衛能力，也會維繫在台灣關係法、美中三公報與六項保證下承諾。這名發言人強調，美國對台承諾堅若磐石，這有助維持台海與區域和平穩定。

針對中方宣稱台灣海峽不是國際水域，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在例行簡報會上再次予以駁斥。他強調，台灣海峽是國際水域，這意味著台海是公海自由的區域，具有國際公約保障的航行和飛越自由。

普萊斯說，台海的和平穩定對世界有長遠的利益，美方認為這對更廣大印太地區的安全與繁榮極為重要。

普萊斯表示，美國十分關切中國對台侵略性言論及日益加大的脅迫作為，未來會持續在國際法允許的任何地方飛行、航行和執行任務，包括通過台灣海峽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法