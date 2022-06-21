花蓮縣府送唾液快篩 名嘴質疑是「蒐集公務員身分證」買入

身兼名嘴及民進黨花蓮縣議員參選人陳財能，今到花蓮縣府向公務員喊話，呼籲曾借出身分證供縣府買快篩的公務員「趕快出面轉污點證人」，以免遭到判刑，最高可處一千萬元罰款。（記者花孟璟攝）

2022/06/21 15:51

〔記者花孟璟／花蓮報導〕政府上月開放民眾進口個人自用快篩試劑，100劑內免申請專案核准，參選花蓮縣議員的民進黨籍名嘴陳財能今爆料，他上月接獲公務人員陳情，副縣長顏新章向府內員工蒐集身分證要買快篩，事後卻稱「善心企業捐快篩要給0到2歲童」，他懷疑至少有134名縣府公務員已涉嫌違法將購買自用的快篩「轉讓」給縣府，明將到調查局告發。他今天也到縣府大門口呼籲公務員「趕快轉污點證人」！

對此，副縣長顏新章駁斥「沒有的事」，認為是名嘴要選舉才對外放話，並強調「不隨選舉民代似是而非的言論起舞」；花蓮縣府衛生局長朱家祥也說，快篩來源是善心企業捐贈，這部份絕對是沒有問題，況企業捐贈方不願公開，「縣府也要尊重對方」，至於目前進貨相關資料還在查詢中，「需要的資料待調查完成後，縣府都會提供給衛福部」。

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花蓮縣政府獲捐6700組唾液快篩，供4000多個0到2歲幼兒的家長免費索取，由於未獲食藥署EUA許可，縣府原訂16日開始發放，但前一天傍晚衛福部即發文花蓮縣府，要求在釐清產品合法性前暫停發放。

名嘴陳財能今拿麥克風到花蓮縣政府前，向縣府公務人員「喊話」，強調「明天將去法務部調查局告發縣府違法」，呼籲公務員如有涉案，趕快出面「轉污點證人」。

陳財能說，食藥署5月11日發布，6月30日前開放個人進口自用快篩、「100劑內免申請專案核准」，5月中旬就有1位住花蓮市的縣府員工告訴他「副縣長顏新章正在蒐集縣府員工身分證，要來買快篩試劑」，並擔心詢問「這樣可以嗎？」他趕快告知對方，此舉會違反藥事法84條、醫療器材管理法62條規定，還可能吃3年以下有期徒刑及1000萬以下罰款，因此陳情人後來就沒有繳交身分證。

他說，依食藥署規定，個人進口快篩「僅限自用、且每人最多1次」，依「特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法」規定，個人申請進口自用的醫療器材，還須簽寫「不販售、轉讓或轉供他用」切結書。他強調，只要被查出進口快篩的個人當中「有花蓮縣政府公務員」，麻煩就大了。

陳財能質疑，縣府自稱是「善心企業捐贈」要發快篩，15日卻被衛福部發公文給花蓮縣府要求暫停發放，但15日深夜縣長徐榛蔚不但在臉書以「幼童無辜」來攻擊中央，花蓮縣政府迄今仍續以「為善不欲人知」為由，沒有提供進貨來源跟單據等資料。

他說，衛福部17日也有發新聞稿指出，捐贈作為慈善目的使用的快篩試劑，亦應取得醫療器材上市許可（領有許可證或專案核准），所以他今天特別到花蓮縣府前「希望花蓮縣副縣長顏新章、縣長徐榛蔚「說清楚講明白」。

花蓮縣政府16日本來要免費給幼兒家長索取的唾液快篩，被衛福部發公文要求暫停。（花蓮縣府提供）

陳財能（左）說，政府5月起開放民眾進口個人自用的快篩試劑，但只限自用。（記者花孟璟攝）

陳財能今到縣府前向縣府公務員喊話，如為申請個人自用的快篩試劑，要簽切結書「不販售、不轉讓、不轉供他用」。（記者花孟璟攝）

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