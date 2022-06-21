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    NBA球星坎特力挺人權 綠委爆：他家族人身自由遭打壓

    坎特（左）分享家族人身自由遭打壓的經歷，讓洪申翰心情相當激動。（洪申翰辦公室提供）

    坎特（左）分享家族人身自由遭打壓的經歷，讓洪申翰心情相當激動。（洪申翰辦公室提供）

    2022/06/21 13:45

    〔記者陳政宇／台北報導〕近日展開訪美行程的民進黨立委洪申翰，在駐美代表蕭美琴邀請下與前NBA球星坎特（Enes Kanter）在華府雙橡園餐敘。洪申翰透露，坎特席間稱土耳其政府因為他的人權倡議，而打壓其家族人身自由的，這讓自己心情非常激動。

    洪申翰今日透過臉書分享自己與蕭美琴、坎特、無黨籍立委林昶佐的合照，他表示，蕭美琴邀請大家在華府雙橡園相聚，共進最台的牛肉麵晚餐。

    洪申翰指出，坎特一直以來都大力聲援國際上反極權與人權議題，就算要面對中國與土耳其政府的打壓，還是堅持發聲，「尤其聽到坎特親口講起，土耳其政府因為他的人權倡議，而對他家族人身自由的打壓，心情非常激動」。

    憶及蕭美琴談起外交工作炙熱的眼神，洪申翰直言，這應該永遠都忘不掉，期待可以一起做更多有意思、有意義的計畫。

    另外，洪申翰指出，造訪華府期間，他向許多深刻關心台灣、愛惜台灣的僑胞前輩分享台灣時事，去年的四大公投、罷免、能源轉型，還有防衛中共極權威脅台港的重要議題。

    洪申翰說，令他比較驚訝的是，許多同鄉會的前輩，都非常關心台灣能源情境與環境的風險，衍伸到各種威脅的內外安全風險，而這正是他在台灣國會最高度投入的制度建立工作，所以問答一打開，大家都欲罷不能，「第一天的座談，就強烈感受到這些長期投入民主跟護台的海外前輩們，對台灣滿滿的關懷與牽掛，但也深刻感覺責任更重了」。

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