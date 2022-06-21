國民黨要求立案查進口外篩案 監院：各界應尊重監委職權

國民黨文傳會主委王育敏等人在國民黨中央黨部召開「快篩出包一籮筐、蔡政府全員卸責中！？」記者會，王育敏會中質疑蔡政府未能做好把關審查，讓黑心快篩入國，危害國人健康。（記者王藝菘攝）

2022/06/21 13:30

〔記者吳書緯／台北報導〕監察院今表示，監委均會掌握社會脈動，依據法律妥慎行使職權，指出近來不乏針對特定個案，透過輿論，指訴監委職權行使時機、調查方式與程序者，籲請各界尊重監委獨立行使職權的空間與作為，並再度搬出「五權憲法」強調五權分立分治，憲政機關間應相互尊重，「外界不宜指揮辦案」。

針對進口快篩試劑出現混用、冒用爭議，國民黨今天上午召開記者會質疑，並要求監察院應該儘速立案調查，如果監察院不敢辦，監察院長陳菊就是護航失職。

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監察院今天中午時，發出一篇名為「籲請各界尊重監察委員獨立行使職權空間」的新聞稿。監察院監察業務處處長王增華受訪表示，本則新聞稿不是要回應特定議題，純粹是提醒各界監院在憲法的角色以及監委獨立行使職權的作為。

監院先是搬出法條指出，依據「憲法」第90條、第97條第1項、「憲法增修條文」第7條第1項及第5項規定，監察院具有彈劾權、糾舉權及審計權，並得提出糾正案；凡攸關公共福祉及人民權益事項，監委均會掌握社會脈動，依據法律妥慎行使職權。

監院強調，對於外界具建設性的建議與指教，自當虛心檢討改進，惟鑒於近來不乏針對特定個案，透過輿論，指訴監委職權行使時機、調查方式與程序者，籲請各界尊重監委獨立行使職權的空間與作為。

此外，監院再次搬出「五權憲法」指出，五權分立分治，憲政機關間應相互尊重，監委調查權的行使，是行使彈劾、糾舉或糾正等監察職權的必要手段，對個案有無立案調查必要、何時立案、如何調查、調查結果的處理等，參酌司法院釋字第325號解釋意旨，均屬監委職權行使的核心範疇，允由監委依事實情況、證據及辦案能量等，綜合裁量判斷，不受任何干涉，外界不宜指揮辦案。

監院指出，監察院是依憲法所設置並賦予特定職權的國家憲法機關，監委獨立辦案不受任何干涉，立法、監察機關本於權力分立分治體制，各司其職，尤應相互尊重。

最後，監院再次強調，勿枉勿縱審慎立案，兼顧人權保障，每年受理近1萬5千件人民陳情案件，數量眾多，違失情節輕重不一，為有效運用監察資源，發揮監察功能，對公務人員及政府工作設施涉有違法失職情事，訂有立案調查標準。且於立案之前，本院多先發函相關機關，蒐整資料，避免倉促立案，影響公務員權益。

監院強調，監委恪遵憲法，超越黨派，公正公允行使職權，不受任何政黨、選舉之干擾。

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