為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    船模試驗國家隊成軍！蔡英文：造船產業、國艦國造更加堅實

    總統蔡英文今天出席船模試驗國家隊成立典禮，宣示船艦試驗留在台灣決心。（記者洪臣宏攝）

    總統蔡英文今天出席船模試驗國家隊成立典禮，宣示船艦試驗留在台灣決心。（記者洪臣宏攝）

    2022/06/21 12:59

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕總統蔡英文今天出席「船模試驗國家隊成立大會」時表示，國家海洋研究院（國海院）帶頭成立「船模試驗國家隊」，就是向各界宣示我們的決心，將最重要的船艦試驗工作留在台灣。未來，政府、產業界及學術界共同努力，提升國家整體船模試驗技術能量，讓台灣的造船產業及國艦國造能量更加堅實。

    總統蔡英文觀賞「船模試驗國家隊簡介」影片後致詞指出，高雄是台灣的「海洋首都」，也是造船產業發展的重鎮，擁有完整的船舶產業聚落和供應鏈，「船模試驗國家隊」在高雄成立，可說是別具意義。

    她說，台灣的造船產業發展已經超過半個世紀，從小型船舶、汽艇，再到現在的大型商船和軍艦，台灣船艦的建造品質，受到世界肯定。

    蔡總統指出，為了持續精進台灣造船產業技術，全力推動國艦國造政策，希望在提升國防自主能力的同時，也讓台灣的造船產業能更加進步，國艦國造的海巡和海軍艦艇，一艘一艘下水成軍。我們用行動和成果，讓世界看見台灣的造船能量，還有我們守護國家的決心。

    她認為，在推動國艦國造的過程，船模試驗是非常重要的一環，所以，去年行政院核定了國家海洋研究院的計畫，將建置「國家船模實驗室」，強化台灣的船模實驗量能，實驗室已經開始在設計、規劃的階段。

    蔡英文總統今年2月曾到成功大學參加國家級船艦試驗水槽的動土典禮，她說，國海院將會整合成功大學、台灣大學、台灣海洋大學及中山大學等四間大學的專業和研究能量，讓政府、產業界及學術界共同努力，提升國家整體船模試驗技術能量。

    她說，她有信心，透過國家隊的協力合作，我們可以克服所有挑戰，為台灣水面和水下載具，建立起完整的驗證能量，讓船艦建造和維護成本可以降低，也達到造船能力自主在地化的目標。

    海洋委員會國家海洋研究院以「船艦運動性能試驗」、「水下船艦操縱性能」、「船模試驗專業人才培訓」為3大發展主軸，規劃於高雄市興達港海巡機關用地建置「國家船模實驗室」，興建「耐海性能水槽」與「迴旋臂水槽」，該計畫今年啟動，預計於2015年完成國家船模實驗室興建。

    國海院表示，國家船模實驗室完工後，再結合台灣大學「拖航水槽」、台灣海洋大學「空蝕水槽」、成功大學「拖航水槽」及中山大學水下載具技術，就可提供船模阻力實驗、運動實驗、自航實驗及水下載具試驗，可滿足我國國防自主、國艦國造、商船與特殊船舶船模試驗完整需求，有助強化造船產業設計建造自主化。

    運動性能水槽。（圖由國海院提供）

    運動性能水槽。（圖由國海院提供）

    拖航水槽。（圖由國海院提供）

    拖航水槽。（圖由國海院提供）

    空蝕水槽。（圖由國海院提供）

    空蝕水槽。（圖由國海院提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔡英文訪視石斑魚塭 養殖戶當面拍胸脯：不可能用藥
    2022/06/17 18:42

    蔡英文訪視石斑魚塭 養殖戶當面拍胸脯：不可能用藥
    蔡英文：打造無人機國家隊、完備國防產業供應鏈
    2022/06/15 16:48

    蔡英文：打造無人機國家隊、完備國防產業供應鏈

    富蘭克林：通膨+升息環境下的基金解方
    海軍阿信梅家樹 國艦國造成敗掌舵者
    2022/06/15 05:30

    海軍阿信梅家樹 國艦國造成敗掌舵者
    陳時中確診 府：近期未與蔡總統開會
    2022/06/12 13:02

    陳時中確診 府：近期未與蔡總統開會

    全球十大歌劇之一 高雄春天藝術節壓軸 普契尼歌劇《蝴蝶夫人》
    中國突禁我石斑魚 蔡英文發聲譴責「再次違反國際貿易規範」
    2022/06/11 16:25

    中國突禁我石斑魚 蔡英文發聲譴責「再次違反國際貿易規範」
    女法官審蔡英文論文案慘成砲灰 彭文正越洋視訊送她這5字
    2022/06/10 17:41

    女法官審蔡英文論文案慘成砲灰 彭文正越洋視訊送她這5字
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播