全台包場挺《台灣男子葉石濤》 湧言會：阿濤哥不輸阿湯哥

立委趙天麟、王定宇及監製林靖傑一同舉行「台灣男子葉石濤紀錄片-湧敢相挺全台串連電影包場」記者會。（記者田裕華攝）

2022/06/21 12:35

〔記者陳政宇／台北報導〕台灣指標性作家葉石濤紀錄片《台灣男子葉石濤》全台熱映中，民進黨「湧言會」成員、立委王定宇、趙天麟、林楚茵等人發起全台串連、電影包場行動，今（21）日召開記者會號召民眾響應，將從南到北舉辦8到10場特映會。

《台灣男子葉石濤》監製林靖傑表示，很多朋友建議他，別跟政治人物站太近、以免被貼標籤，但葉石濤是一位偉大的台灣文學家，這部紀錄片講述台灣文化、台灣價值，是超越任何政黨色彩，非常歡迎各政黨來支持台灣本土文化。他也不同意文化工作者不沾政治人物的說法，只要是願意支持台灣本土文化的民代，自己都很認同，也期待可以帶動其他政治人物關心文化，這是邁向偉大國家的機會。

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「要讓大家知道，我們的阿濤哥不輸阿湯哥」，王定宇指出，藝術創作或文學作品可以深刻讓人跟自己生長的地方對話，葉石濤在台南成長、出生，他曾在當地許多學校任教過，也曾被保密局逮補、遭受迫害。葉石濤曾說過「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的好地方」，因此希望台南鄉親能進場欣賞這部紀錄片。

談到自己與導演林靖傑的結緣歷程，趙天麟說，從2015年電影《愛琳娜》開始，兩人當年跟院線對抗、正好遇到好萊塢大片《侏羅紀》，爭取讓院線多上映了好幾個禮拜，這次很巧地又碰上《侏羅紀》。這部片不只紀錄葉石濤這位人物、也紀錄時代背景，湧言會這次從南到北拋磚引玉，甚至有有高中生集體來補生命中的學分，歡迎民眾也進戲院看戲支持。

林楚茵也強調，台灣有許多人知道英國文學有莎士比亞、日本有司馬遼太郎，但台灣太少人知道葉石濤，要讓台灣影視音產業發展，背後最強大的力量就是文學，因為有好文學才有好劇本。台灣要從文學的力量出發，了解葉石濤的故事，可以讓台灣文學扎根，了解自己的故事，才能告訴別人屬於我們的故事。

湧言會發起全台串連、電影包場，力挺《台灣男子葉石濤》。（記者陳政宇攝）

《台灣男子葉石濤》監製林靖傑。（記者田裕華攝）

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