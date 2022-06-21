新北獨創SOP致「恩恩」延誤就醫 民進黨團批侯友宜「吃案探長」

新北市2歲男童「恩恩」染疫過世案延燒，事發時恩恩媽報案的81分鐘音檔今（21）日曝光，被認為釀禍主因為新北市府獨創規定「確診者要衛生單位同意才能派救護車。」立法院民進黨團批評，以「漢子探長」自居的新北市長侯友宜及其市府團隊草菅人命、壓制真相，應面對事實，負起政治責任。（記者田裕華攝）

2022/06/21 11:24

〔記者謝君臨／台北報導〕新北市2歲男童「恩恩」染疫過世案延燒，事發時恩恩媽報案的81分鐘音檔今（21）日曝光，被認為釀禍主因為新北市府獨創規定「確診者要衛生單位同意才能派救護車。」立法院民進黨團批評，以「漢子探長」自居的新北市長侯友宜及其市府團隊草菅人命、壓制真相，侯更躲在偵查不公開、消防局、發言人後面，根本是「吃案探長」，呼籲侯不應卸責，應面對事實，負起政治責任。

民進黨團幹事長鄭運鵬批評，侯友宜長期以來假裝自己是「硬漢」，在疫情期間「假勇」，指揮中心每一項政策，規定二級他就要三級，說三級他就要封城，當初「類封城」在兵推時，造成大家集體搶買菜，他才又縮口，全部程序都不堪一擊，造成危急案件無法即時處理，封急救、封揭弊、封真相，卻要基層背黑鍋。

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民進黨立委羅致政表示，恩恩媽向消防局請求協助的錄音，裡面有太多我們沒辦法理解，也無法接受的過程，侯的策略就是掩蓋真相，以三招因應社會質疑，包括躲在偵查不公開、消防局、發言人後面；每次只要發生各界質疑，侯就躲起來不願面對。他對於「吃案探長」的作法感到遺憾，呼籲一定要出來面對。

民進黨團書記長陳歐珀說，遺憾新北市府用獨創的SOP造成制度殺人，事後又用公權力掩蓋事實真相，欺騙社會、混淆視聽，造成恩恩爸媽第二次重大傷害。侯市長不應為自己卸責，應面對事實，負起政治責任，平息大家的憤怒。

民進黨團副幹事長林靜儀表示，看到報案譯文非常心疼，最大關鍵在於新北市府為何獨創消防局派車需要經過衛生局此一流程；要向衛生局聯繫不是不行，若有足夠專線、線路暢通我們沒話講，可是沒有，消防局在幫衛生局背黑鍋，至今沒看到侯市長有針對流程錯誤出來道歉。

林靜儀說，案發後，新北市府默默把流程改掉，知道流程有問題會害死人，還一直推給1922。「承認錯誤很難？道歉很難？講得很厲害卻做不出像樣程序，依循標準流程很難？」她痛批，花了所有時間、金錢，還讓消防隊員陪你演戲，掩蓋衛生局錯誤，全台灣都看見了，呼籲侯市府誠心向恩恩爸媽道歉，出來面對。

民進黨團副書記長林楚茵說，侯市府不斷用政府資訊保密不能公開原則，掩蓋真相，侯的人設為「探子市長」、照顧基層，媒體公布音檔揭穿侯國王的新衣，且案發後新北市府還在推責、甩鍋，這樣的行為也在中國看到，武漢肺炎爆發時，醫師李文亮也試著當揭弊者、吹哨者。

林楚茵表示，當真相慢慢被揭發，侯還在追殺、提告吹哨者，讓人覺得侯只想當探長，用作秀方式掩蓋真相，但在民主台灣真相不會被掩蓋，呼籲侯出來面對真相，不讓悲劇再發生。

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