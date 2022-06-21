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    爭取北市長提名 林佳龍拋20萬成家基金、3萬凍卵補助

    積極爭取民進黨台北市長提名的前交通部長林佳龍，近來陸續推出「大台北首都圈12大市政願景」，今發布「生養照顧篇」。（資料照）

    積極爭取民進黨台北市長提名的前交通部長林佳龍，近來陸續推出「大台北首都圈12大市政願景」，今發布「生養照顧篇」。（資料照）

    2022/06/21 10:09

    〔記者陳昀／台北報導〕積極爭取民進黨台北市長提名的前交通部長林佳龍，近來陸續推出「大台北首都圈12大市政願景」，今發布「生養照顧篇」，拋出成家基金20萬元給生2胎的新婚伴侶、宣示5成2歲專班中籤率、3萬元凍卵補助、16萬元青創貸款利息補貼等。

    林佳龍指出，根據媒體2021年縣市調查，台北市「社福利」居六都之冠，但「長期照護」與「托育政策」指標的滿意度都是六都最低，近年台北市人口老化嚴重、生育率降幅也是六都最大，台北因「老化」、「少子女化」、「脫北」正快速凋零，而在全球經濟經歷疫情摧殘、氣候挑戰和數位化的時代，正是政府著力重建人力、強化韌性的時機。

    林佳龍主張，雙方皆在台北市入籍2年內的新婚伴侶（每人一生限一次），結婚即提供每對12萬元基金，5年內生養第一胎提供4萬元、第二胎再提供4萬元，即提供每一對新人共20萬成家基金，讓年輕人留在台北實現成家立業的夢想。

    針對2歲專班不足，林佳龍主張台北市公共化幼兒園2歲專班中籤率應從20%逐年提升到50%，現有編制中，台北市的147家公立幼兒園若平均每家再增加0.5班、非營利幼兒園每家再增1班，即可增加至少1800個2歲專班名額，逐年提高中籤率達5成；保母量能也必須擴充，提供就業獎勵金和實習輔導制，目標8年再增加1000個托育服務名額、創造至少500名保母就業。

    林佳龍指出，台北市作為進步的首都，應匡列固定預算試辦女性凍卵補助，有計畫凍卵的女性，經醫生正式評估並提出手術證明後，可向市政府提出3萬元的一次性補助申請，另可在往後3年，申請一年5000元的卵子保存補助，相關修法也應該更加考慮女性的身體自主與多元選項，讓台灣社會更進步包容。

    為激發台北市青創活力，林佳龍主張提供16萬元青創貸款利息補貼給45歲以下，在台北創業、設籍的青年；此外，針對65歲以上市民，每人1年補助5000元，適用所有終身學習機構所辦理的樂齡學習活動。

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