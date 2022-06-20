數位貂蟬制衡「民眾黨女將」？ 四叉貓宣布進軍直播平台

四叉貓表示，為了制衡民眾黨女將，他決定進軍直播平台。（圖取自17LIVE網站）

2022/06/20 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕今年底將舉行九合一大選，不少候選人開始積極在各個領域布局，台灣民眾黨眾多候選人近期就進軍直播平台談政治。對此，網紅四叉貓則表示，總得有人制衡民眾黨女將，因此宣布一同進軍。

四叉貓在臉書貼文表示，「好比跑步游泳一樣，還不是你做什麼他也做什麼，候選人清晨搶著去送遊覽車，晚上趕著追垃圾車，柯文哲弄個數位競選總部，蔡英文也跑去玩元宇宙，選舉年期間，各陣營得在每個領域都布局。」

請繼續往下閱讀...

四叉貓指出，最近台灣民眾黨開始進軍直播平台，雖然他的同溫曾當中，有滿多人不想踏足直播圈，「但總有人要去那邊制衡一下民眾黨女將，那就讓我來吧 XD這是一個成為網美的道路上順便輾壓政黨的故事。」四叉貓也表示，這個月在直播的目標就是在流量方面輾壓民眾黨台北市議員參選人陳思宇。

實際在直播平台上搜尋四叉貓的帳號，可以看見他在介紹中寫下「我想要在一個看奶看妹子的平台，贏過那些賣臉蛋的女性候選人，請把力量借給我吧！」

消息曝光後，引發網友討論「你女神耶！他們怎麼比？」、「我才不會去，我怕我忍不住抖內，把身家都抖光了」、「為了你開跑去下載」、「我真的是為了你才去下載」、「國家級網美轟動出場！」

四叉貓表示，這個月的目標就是流量碾壓陳思宇。（圖取自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法