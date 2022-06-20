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    2上將授勳暨授階典禮 蔡英文：戰爭型態多元 建軍整備要與時俱進

    蔡英文總統（資料照）

    蔡英文總統（資料照）

    2022/06/20 12:37

    〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今（20）日上午主持「國軍重要高階幹部授勳暨授階典禮」時表示，隨著國際情勢和科技發展，戰爭型態也更加多元，國軍的建軍整備也務必要與時俱進。她期許就任總統府戰略顧問的張哲平上將及晉任的鄭榮豐上將，加速國防自主及軍事改革的腳步，讓守護國家的力量更加堅實。

    總統致詞時表示，今天是張哲平上將授勳及鄭榮豐上將的授階典禮，她要代表國家感謝兩位長期以來，對中華民國國軍的努力與貢獻。

    蔡總統指出，張哲平校長過去擔任空軍副司令、司令、副部長等重要職務，對空軍建軍備戰，有許多的建樹。他在國防大學校長任內，對推動軍事教育發展和人才培育上，也同樣不遺餘力，為國軍注入許多的年輕新血、優秀幹部。

    她說，我們透過頒授「二等寶鼎勳章」，肯定並感謝張校長的付出。最近，她也請張校長擔任戰略顧問，期盼張顧問務必對國軍持續提供建言，讓國軍更加進步。

    總統提到，鄭榮豐上將也是我國國軍的優秀人才。他是首批遠赴法國，換裝幻象2000戰機的種子教官，也是我們試射第一枚雲母飛彈的戰機飛行員。

    蔡總統進一步表示，過去，鄭上將不僅訓練出許多優秀的戰機飛行員，也擔任過空軍參謀長、空作部指揮官、空軍副司令等重要職務。今天，鄭上將的晉任，除了肯定他對國軍的貢獻，也代表將會有更多重大的任務，需要鄭上將一起努力推動。

    總統強調，隨著國際情勢和科技發展，戰爭型態也更加多元，國軍的建軍整備，也必須要與時俱進。未來，無論是國防自主政策，還是軍事改革，我們都要加緊腳步進行，讓守護國家的力量更加堅實，「這些要繼續拜託兩位了。」

    總統也藉此機會，向現場的張哲平上將及鄭榮豐上將的夫人表達敬意與謝意。她表示，因為有她們的支持，才能讓兩位上將能夠沒有後顧之憂，堅守崗位、為國貢獻。最後，總統再次恭喜鄭上將和張上將，「我們繼續一起努力。」

    包括國防部長邱國正、國安會副秘書長陳文政等均在場觀禮。

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