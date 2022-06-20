為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    基隆城市博覽會落幕 林洲民撰文肯定林右昌與市府團隊

    前台北市都發局長林洲民建築師在臉書貼文，高度肯定基隆市長林右昌（前排手持麥克風者）率領的市府團隊，用10天時間呈現基隆這8年的蛻變。（記者俞肇福攝）

    前台北市都發局長林洲民建築師在臉書貼文，高度肯定基隆市長林右昌（前排手持麥克風者）率領的市府團隊，用10天時間呈現基隆這8年的蛻變。（記者俞肇福攝）

    2022/06/20 11:53

    〔記者俞肇福／基隆報導〕為期10天的基隆城市博覽會昨天落幕，前台北都市發展局長林洲民建築師在臉書上寫著「全球化的基隆 / 首都區的基隆」，基隆市長林右昌，8年市長任內率領市府團隊，以「治理國家」的心力「治理城市」！讓基隆被徹底改變！他與有榮焉。

    林洲民說，2004年到2014年，他實質參與基隆的「海洋廣場一、二期興建工程」，以及「國立海洋科技博物館興建工程」；2014年至今，他則持續是個密切關注基隆城鄉發展的觀察者。他在10天的基隆城市博覽會，看到了8年（2014年-2022年）的持續努力，可以改變一個山海之城，而達到了可能成就的「近乎極限」！

    林洲民指出，過去10天，多次「上山下海」，親身體驗基隆城市博覽會，他的結論是，林右昌和觀銷、都發、文化、綜發、產發各局處，以及基隆市府全體，在過去8年，不只是「治理城市」，而是以「治理國家」的心力「治理城市」！

    林洲民表示，國土計畫法於2016年1月6日制定，自2016年5月1日施行；預計在2022年5月1日前全面上路。基隆市，確實擺脫了「國土計劃法」公告之前，以區域計劃將國土分為「非都市土地計劃」、「都市土地計劃」的傳統作法，以「國土計畫」的立法目的為施行方向，全面開動從子計劃到實質興建！

    林洲民說，最令他佩服的是在「城市參與製造所」所看到的基隆獨有之「城市因參與而精釆」展覽。此展覽，確實道盡基隆八年卓越的城鄉發展秘訣，那就是：「參與式的規劃設計」！

    林洲民指出，多少理論及學界多年來的「紙上烏托邦」，基隆市府深蹲8年，藉著10天的基隆城博會呈現了，這了不起的集體成就，憑藉著城市博覽會，一次到位，整體呈現！

    林洲民在文末，再次重申對林右昌與市府團隊的肯定，他與有榮焉，感謝基隆！台灣加油！

    前台北市都發局長林洲民建築師在個人臉書貼文，高度肯定基隆市長林右昌率領的市府團隊，用10天時間呈現基隆這8年的蛻變。（圖為記者俞肇福翻攝林洲民臉書）

    前台北市都發局長林洲民建築師在個人臉書貼文，高度肯定基隆市長林右昌率領的市府團隊，用10天時間呈現基隆這8年的蛻變。（圖為記者俞肇福翻攝林洲民臉書）

    前台北市都發局長林洲民建築師（左）在臉書貼文，高度肯定基隆市長林右昌率領的市府團隊，用10天時間呈現基隆這8年的蛻變。（圖為基隆市政府提供）

    前台北市都發局長林洲民建築師（左）在臉書貼文，高度肯定基隆市長林右昌率領的市府團隊，用10天時間呈現基隆這8年的蛻變。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府舉辦的基隆城市博覽會，藉由不同的展區展現基隆市政府這8年的翻轉與蛻變，獲得前台北市都發局長林洲民建築師的高度肯定。圖為基隆舊漁會大樓與展出作品。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府舉辦的基隆城市博覽會，藉由不同的展區展現基隆市政府這8年的翻轉與蛻變，獲得前台北市都發局長林洲民建築師的高度肯定。圖為基隆舊漁會大樓與展出作品。（圖為基隆市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    城博會結束是城市新起點 林右昌：基隆人重新找回自信
    2022/06/19 16:36

    城博會結束是城市新起點 林右昌：基隆人重新找回自信
    基隆市長選情初探》謝國樑對決蔡適應 中間選民左右戰局
    2022/06/19 05:30

    基隆市長選情初探》謝國樑對決蔡適應 中間選民左右戰局

    用對「它」專家：一次解決文明病困擾
    基隆城市博覽會人潮湧現 音樂會浪漫登場
    2022/06/18 21:58

    基隆城市博覽會人潮湧現 音樂會浪漫登場
    朱銘紳士雕像成基隆國門廣場亮點 卻有遊客又坐又拉
    2022/06/18 13:22

    朱銘紳士雕像成基隆國門廣場亮點 卻有遊客又坐又拉

    空間再進化！Gogoro VIVA XL SUPERFAST
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播