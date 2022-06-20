基隆城市博覽會落幕 林洲民撰文肯定林右昌與市府團隊

前台北市都發局長林洲民建築師在臉書貼文，高度肯定基隆市長林右昌（前排手持麥克風者）率領的市府團隊，用10天時間呈現基隆這8年的蛻變。（記者俞肇福攝）

2022/06/20 11:53

〔記者俞肇福／基隆報導〕為期10天的基隆城市博覽會昨天落幕，前台北都市發展局長林洲民建築師在臉書上寫著「全球化的基隆 / 首都區的基隆」，基隆市長林右昌，8年市長任內率領市府團隊，以「治理國家」的心力「治理城市」！讓基隆被徹底改變！他與有榮焉。

林洲民說，2004年到2014年，他實質參與基隆的「海洋廣場一、二期興建工程」，以及「國立海洋科技博物館興建工程」；2014年至今，他則持續是個密切關注基隆城鄉發展的觀察者。他在10天的基隆城市博覽會，看到了8年（2014年-2022年）的持續努力，可以改變一個山海之城，而達到了可能成就的「近乎極限」！

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林洲民指出，過去10天，多次「上山下海」，親身體驗基隆城市博覽會，他的結論是，林右昌和觀銷、都發、文化、綜發、產發各局處，以及基隆市府全體，在過去8年，不只是「治理城市」，而是以「治理國家」的心力「治理城市」！

林洲民表示，國土計畫法於2016年1月6日制定，自2016年5月1日施行；預計在2022年5月1日前全面上路。基隆市，確實擺脫了「國土計劃法」公告之前，以區域計劃將國土分為「非都市土地計劃」、「都市土地計劃」的傳統作法，以「國土計畫」的立法目的為施行方向，全面開動從子計劃到實質興建！

林洲民說，最令他佩服的是在「城市參與製造所」所看到的基隆獨有之「城市因參與而精釆」展覽。此展覽，確實道盡基隆八年卓越的城鄉發展秘訣，那就是：「參與式的規劃設計」！

林洲民指出，多少理論及學界多年來的「紙上烏托邦」，基隆市府深蹲8年，藉著10天的基隆城博會呈現了，這了不起的集體成就，憑藉著城市博覽會，一次到位，整體呈現！

林洲民在文末，再次重申對林右昌與市府團隊的肯定，他與有榮焉，感謝基隆！台灣加油！

前台北市都發局長林洲民建築師在個人臉書貼文，高度肯定基隆市長林右昌率領的市府團隊，用10天時間呈現基隆這8年的蛻變。（圖為記者俞肇福翻攝林洲民臉書）

前台北市都發局長林洲民建築師（左）在臉書貼文，高度肯定基隆市長林右昌率領的市府團隊，用10天時間呈現基隆這8年的蛻變。（圖為基隆市政府提供）

基隆市政府舉辦的基隆城市博覽會，藉由不同的展區展現基隆市政府這8年的翻轉與蛻變，獲得前台北市都發局長林洲民建築師的高度肯定。圖為基隆舊漁會大樓與展出作品。（圖為基隆市政府提供）

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