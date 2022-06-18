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    不爽被酸「柯友友寄生富邦」柯文哲惱怒瞎扯民進黨 簡舒培再打臉

    民進黨任富邦獨董人選與民眾黨黨任富邦獨董人選比較。（取自簡舒培臉書）

    民進黨任富邦獨董人選與民眾黨黨任富邦獨董人選比較。（取自簡舒培臉書）

    2022/06/18 15:39

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員簡舒培日前爆，柯市府派任9席富邦金獨董，竟有4名具台灣民眾黨黨籍，且無金控專業，未料遭台北市長柯文哲反嗆「沒民眾黨時，都民進黨在當」，甚至更揚言公布任內期間富邦獨董名單；簡舒培今再揭露柯上任推薦18人到富邦擔任獨董，僅3人具民進黨籍，且學經歷豐富，她痛批，若想要澄清民眾黨沒有寄生富邦，應說明自家黨員過人之處，而不是扯民進黨來轉移焦點。

    對此，台北市政府副發言人魏佑任表示，柯市長任內推薦的所有獨立董事，只看專業、不看政黨顏色，人選資格也都符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，對北市府而言，能為公司治理盡一份心力。

    魏佑任強調，推薦獨立董事人選予富邦金控，並經公司董事會同意後提股東會，以民主方式投票表決選任，股東會已通過北市府推薦人選，經由股東會選出的獨立董事會向全體股東負責，也會在執行業務上保持獨立性，其職權受到相關法規的約束，相信每位獨董都會在崗位上為公司治理做出貢獻。

    簡舒培指出，柯文哲上任台北市長至今，共推薦18人至富邦金擔任獨董，第一屆（2014年－2018年）推薦10位，第二屆（2018年至今）推薦8位，檢視這18位台北市推薦至富邦擔任獨董的人選，有民進黨黨籍僅3人。

    簡舒培表示，行政院政務委員張景森在2015年6月至2016年5月任富邦金控獨董，過去經歷為財團法人台灣亞太發展基金會董事、行政院經濟建設委員會副主任委員；台灣土地開發獨董陳錦稷任富邦金控、富邦人壽、富邦產險獨董，任期為2015年6月至2016年8月9日，經歷中華民國期貨業商業同業公會顧問、財政部公益彩券監理委員會委員。

    另外，前行政院副院長吳榮義任富邦證券獨董，任期2016年11月至2019年10月，經歷台灣期貨交易所董事長。簡舒培質疑，柯文哲說民眾黨成立前，富邦獨董都是民進黨籍，根本就是烏龍，轉移酬庸自家黨員的焦點。

    簡舒培表示，具民眾黨籍的4名富邦獨董，賴祥蔚是民眾黨前中評委、周鐘麒是民眾黨中央黨員、孫智麗是2020年民眾黨第11名不分區立委、端木正是2020年民眾黨第22名不分區立委，要求柯說明清楚究竟有什麼過人之處。

    簡舒培批評，柯文哲過去高舉「公開透明」的政治價值，並承諾說市府科長級以上人事都要公開遴選，面對酬庸自家黨員任富邦獨董，若想要澄清民眾黨沒有寄生富邦，為什麼不敢說明自家黨員的過人之處？

    柯文哲上任以來推薦的富邦獨董。（取自簡舒培臉書）

    柯文哲上任以來推薦的富邦獨董。（取自簡舒培臉書）

    柯文哲上任以來推薦的富邦獨董。（取自簡舒培臉書）

    柯文哲上任以來推薦的富邦獨董。（取自簡舒培臉書）

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