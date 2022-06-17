台灣高價茶驚見36件遭劣質茶混充 政院：將強化溯源管理

台灣茶品質好，受到不少國人喜愛，但國產高價精品茶近來頻頻遭劣質的低價進口茶混充，行政院今天公布經三階段稽查結果，總計抽驗183件樣品進行茶葉產地鑑別，檢驗結果其中36件含有非台灣茶，已移送檢調單位積極偵辦調查。示意圖。（資料照）

2022/06/17 17:12

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣茶品質好，受到不少國人喜愛，但國產高價精品茶近來頻頻遭劣質的低價進口茶混充，行政院今天公布經三階段稽查結果，總計抽驗183件樣品進行茶葉產地鑑別，檢驗結果其中36件含有非台灣茶，已移送檢調單位積極偵辦調查。

行政院今天召開「食品安全聯合稽查專案小組第44次會議」，由於近年消費者關切國產高價精品茶遭進口茶混充，及對於外食及可快速烹煮的肉類加工半成品需求提升，因此由衛福部、農委會及教育部等共同規劃辦理「市售茶品產地標示稽查專案」及「業務用半成品食材製造業者聯合稽查專案」，並結合地方政府農業及衛生單位，進行聯合調查與稽查作業，分別自去年9月至今年4月分階段執行，提升消費者食的安心與消費權益，落實業者衛生安全及溯源管理。

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政院食品安全辦公室指出，為提供消費者購買臺灣茶的正確產地資訊，該專案於去年9月至今年2月分三階段實施，分別就量販超市或茶行、輸入茶葉下游業者及販售春節茶葉禮盒之商店，共計抽驗183件樣品進行茶葉產地鑑別，檢驗結果其中36件含有非台灣茶，均已移送檢調單位積極偵辦調查。

為強化國產茶溯源管理，食安辦指出，農委會將依「農產品生產及驗證管理法」，公告臺灣茶葉納入強制性溯源品項，並應於產品包裝明顯處張貼溯源標章（產銷履歷標章）或「國產茶溯源碼」。

另衛福部、農委會已與高檢署合作，持續透過「打擊境外茶混充台茶案件協調督導小組」，跨部會稽查高風險業者，保障消費者選購國產茶權益。

此外，食安辦表示，鑑於近年外食風氣興盛，民眾對於外食、可快速烹煮或僅需簡單復熱食用的肉類加工半成品需求提升，因此該專案於去年9月至今年4月分三階段執行，先調查供應校園午餐及連鎖早餐店等食材供應商，進一步稽查來源製造業者，並逐層往上追溯原料肉，直至進口輸入商或國內畜牧場，結果查獲少數業者因違反產品標示及食品添加物之使用規範，已依「食品安全衛生管理法」裁處3萬至6萬元。

肉品供應來源的調查也是這次聯稽的重要查閱項目，食安辦表示，經農政與衛生單位透過業者進貨單或豬隻購買證明等資料，可溯源至進口商或至國內來源畜牧場。這有助於提升業者衛生安全及溯源管理，並為未來強化業者產銷鏈串聯管理的參考依據。

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