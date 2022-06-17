地熱發電淪「芭樂票」 監院促行政院督同經濟部積極推動

政府推動非核家園，地熱發電成選項，經濟部2019年設定地熱推廣目標於2020年達150MW、2021年160MW、2025年200MW；然而2020年實際併網商轉僅0.3MW；但經監委田秋堇、趙永清立案調查，確認已無法在2025年達標。（資料照）

2022/06/17 15:28

〔記者吳書緯／台北報導〕政府推動非核家園，地熱發電成選項，但監察院今指出，經濟部2019年設定地熱推廣目標於2020年達150MW、2021年160MW、2025年200MW；然而2020年實際併網商轉僅0.3MW；經監委田秋堇、趙永清立案調查，確認已無法在2025年達標，監院財經委員會日前通過調查報告，經濟部在目標管理方面確有違失，應予檢討改進，也將促請行政院督同經濟部針對法制面問題積極推動。

田秋堇及趙永清指出，地熱為自有能源，不需依賴僅口，且不受天候及時間限制，尤適合做為基載電力。另外多位學者專家在諮詢時也指出，地熱發電可強化能源自主、降低地緣政治風險，相較於風力及太陽能，對地表影響更小。

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田秋堇特別舉例，日本311大地震全國停電期間，發電量達110MW的九州八丁原地熱電廠仍然能夠持續供電，凸顯地熱發電的重要性，而八丁原地熱井正是台灣的中油公司探採事業部在70年代鑽探，可惜過去地熱開發未受政府重視，中油人才亦逐漸流失，台灣30年後的地熱開發還在原地踏步。

查案監委表示，經濟部迄2021年地熱發電僅有4.5MW，目標達成率僅2.8%，更在監院啟動調查後，確認無法於2025達成200MW，而下修目標至20MW，僅為原定規模十分之一，缺口則以太陽能及風電加以填補；經濟部在約詢時亦坦承，當初不僅目標評估過度樂觀，更有重視程度不足、資源及技術不確定性較高等問題；田秋堇、趙永清均認為這部分違失，有檢討改善必要。

此外，查案監委指出，台灣地熱進度嚴重落後的原因之一，為涉及法令及權責機關太多，據本案諮詢學者分析，地熱發電所涉法令多達25部，涉及10個部會及地方政府，實地赴地熱案場履勘時，業者就表示「跟政府簽約4年，有3年都在跑行政流程」，和國外經驗落差很大，行政程序之繁複可見一斑。

查案監委另外表示，2018年中油公司及台電公司成立「地熱國家隊」，並合作於宜蘭仁澤及土場進行開發，對推動地熱發電深具指標及示範意義；然經查不僅推動進度嚴重落後（年累計執行進度僅達12.76%），採購屢次流廢標，並遭工程會列案督導，預估產能更由1.4MW下修至0.7MW，僅達該案場地熱潛能（2.2MW）之31.8%，顯有效能過低情事，有待檢討改進。

最後，監委指出，經濟部雖已責成中央地調所辦理相關地質資料整合提供事宜，惟行政院各單位對於後續地質調查計畫或補助，應本於國家能源政策高度，對於原始資料之共享訂定文字規定，並確保其資料近用性。最後，在調查過程中，該部承諾解決諸多問題，監察院也將持續追蹤改進成果，督促經濟部加速實現「再生能源條例」所接櫫之願景。

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