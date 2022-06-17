黑心快篩事件 國民黨團再轟陳時中下台

立法院國民黨團17日舉行「快篩EUA喬出大事 喬事人至今没事？」記者會，要求衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅下台負責。（記者方賓照攝）

2022/06/17 15:12

〔記者王千豪／台北報導〕大鑫資訊公司涉嫌以中國製快篩試劑，冒充美國生產品牌「Flowflex富樂」謀取暴利。對此，立法院國民黨團今（17）日再開記者會，質疑衛福部食藥署未嚴格把關、甚至曾接獲警告卻未注意，再轟衛福部長陳時中及食藥署長吳秀梅下台負責。

國民黨團今日上午再開記者會，國民黨團總召曾銘宗指出，衛福部5月10日核准大鑫申請「Flowflex富樂」家用快篩試劑EUA，其中有兩項重大疑點。

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其一、衛福部在5月10日核准EUA，但是醫優科技在5月12日發布緊急聲明，反映富樂假試劑在市面公開販售，請消費者不要受騙，並通報衛福部，無論是5月10日之前還是之後，市面上出現仿冒品，為何不立即撤銷富樂快篩試劑的EUA？

其二、大鑫公司以販售墨水匣為主業，沒有任何醫藥背景，資本只有500萬元，衛福部一口氣核准大鑫科技2.4億劑數額，倘若1劑100元計算，總金額高達240億元，質疑衛福部沒有做任何審核，根本違反行政機關常態做法，直指一定有外力介入，國民黨團要求衛福部在短的時間內，公佈背後有力人士到底是誰？

曾銘宗指出，從5月10日到6月16日，染疫中重症人數10720人、死亡3783人，將近270萬人確診。5月10日疫情爆發嚴重，最需要快篩劑的時候，衛福部怠忽職守、濫發EUA，讓不肖商人有機可乘，失能失靈，有違法之虞，危害全民健康權益，國民黨團強烈要求陳時中及吳秀梅下台負責。

國民黨立委費鴻泰指出，醫優科技提到邵博士顧問公司，負責人邵明遠在臉書上寫著經理「之前是TFDA的審查員」，TFDA是台灣衛福部食藥署的英文縮寫，所以「很有經驗」。費鴻泰質疑，是否因為過去擔任TFDA審查員，所以「有關係，出事了就沒關係？」食藥署敢保證，內部沒有人放水？

國民黨團書記長萬美玲表示，邵博士顧問公司在官網公司介紹部分，毫不避諱寫出「我們的醫材顧問經理在加入邵博士顧問有限公司之前是TFDA的審查員」、「我們了解TFDA的審查流程並與TFDA審查人員建立及維持了良好的關係」，國民黨團要求，食藥署要告訴國人到底有多少審查員在離職後，目前任職邵博士顧問公司。

國民黨立委鄭正鈐表示，5月13日醫優科技公文示警食藥署，有黑心假貨在市面流通；6月14日黃南競遭檢方聲押獲准。其中可以看出，邵博士顧問公司在協助申請富樂快篩試劑，拿到2次EUA，推測邵博士顧問公司就是一家代辦公司。此外，鄭正鈐質疑，藥署會沒有為國人嚴格把關，才發生富樂黑心試劑事件。

國民黨立委洪孟楷表示，邵博士顧問公司資本額50萬元，設立地址在台北市大安區復興南路一段，同地址有100間公司登記，邵博士顧問公司就是一間空殼公司、一人公司。

洪孟楷指出，大鑫的執行長黃南競曾觸犯偽造文書、妨礙電腦使用前科，以及過去曾因案分別判刑2至6個月，說明了黃南競是累犯，呼籲檢調徹底查辦、從重量刑。

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