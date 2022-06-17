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    北市副市長蔡炳坤特別費遭疑濫用 議員批2/3都在餐宴「很會吃」

    台北市議員王浩爆料，副市長蔡炳坤也濫用特別費，2020年特別費90萬，光是餐宴就花58萬，占特別費的三分之二，其中還跑到台中請人吃飯。（資料照）

    台北市議員王浩爆料，副市長蔡炳坤也濫用特別費，2020年特別費90萬，光是餐宴就花58萬，占特別費的三分之二，其中還跑到台中請人吃飯。（資料照）

    2022/06/17 14:22

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市勞動局長陳信瑜涉特支費濫用，台北市議會五月組成跨黨派專案小組，要求北市府提供相關資料，但市府仍未提供；台北市議員王浩則爆，副市長蔡炳坤也濫用特別費，2020年特別費90萬，光是餐宴就花58萬，占特別費的三分之二，其中還跑到台中請人吃飯，他要求提供蔡炳坤特別費細項，否則110年的決算全部暫擱。

    台北市民政委員會今審相關局處總決算、追加預算，王浩以柯文哲為例，指柯是小氣鬼，用在餐宴上僅2.7萬，對比蔡炳坤特別費濫用，光是餐敘費用就高達58萬，質疑蔡炳坤「很會吃」，2020疫情已開始，還跑到台中請人吃飯，應要說明和誰吃飯。

    市府秘書長陳志銘表示，特別費內部有討論過，涉及政務官、首長等個人使用，原則上會照以前慣例做表格提供，針對蔡副特別費使用的部分，將以月份列出開銷提供給議員。

    對此，蔡副市長辦公室會後說明，蔡炳坤就任3年多以來，恪守特別費的支用規定，並無浪費公帑，2020年宴餐比例過高，主要是特別費用途核銷歸類的問題，

    據2020年府級首長特別費的用途及核銷歸類，特別費支用項目分為宴餐、禮品、捐款、賀奠儀與犒賞員工，當年度「宴餐」有相當多的比例是用在宴請同仁及工作會議便當；但自110年度起，若「宴餐」對象如是內部員工，則歸類在「犒賞員工」項目。

    蔡副市長辦公室指出，用途核銷及歸類方式修訂後，110年度「宴餐」比例下降至21%，111年度至6月15日止，宴餐比例為20%，相較109年度已大幅降低。

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