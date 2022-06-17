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    「祈福走桃園」畫句點 羅智強將展開「祈福走全台」

    前總統府副秘書長羅智強「祈福走桃園」最後一天行程從桃園市政府出發，結束後將展開「祈福走全台」。（記者謝武雄攝）

    前總統府副秘書長羅智強「祈福走桃園」最後一天行程從桃園市政府出發，結束後將展開「祈福走全台」。（記者謝武雄攝）

    2022/06/17 12:56

    〔記者謝武雄／桃園報導〕前總統府副秘書長羅智強「祈福走桃園」最後一天行程今從桃園市政府前廣場出發，包含國民黨桃園市長參選人張善政、立委高金素梅等人都到場致意，羅強調接下來會展開為期2個月的「祈福走全台」，從桃園出發，也會回到桃園，張善政也強調行程結束後，會找時間向其請益。

    羅智強也提到，祈福走桃園最後1天，挑選桃園市政府前廣場是別有深意，希望張善政當選市長，他有機會到建物裡面拜訪；羅也提到從3月13日展開活動後，高金素梅就一路陪著他，走遍復興區；也有很多市議員好朋友合作很多市政題目，這段路沒有白走，將來有機會的話，會把3個月心得做成簡單的報告、想法分享跟院長（指張善政），打造更好的桃園。

    羅智強說，這3個月充滿感謝，他覺得桃園市是值得大家為它努力、奮鬥的城市，相信院長也是抱著這個心情；他也跟院長說，這條路不好走，因為還有很強的對手，打比方桃園市是美麗善良女孩，追求者眾，希望院長能以更好的行動，更好的政策願景，獲得桃園市民青睞，讓桃園更美好。

    張善政也提到，羅智強桃園行腳，累積很多想法，他們等羅2個月台灣行腳結束後，會找時間好好請教。

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