質疑國民黨高市長民調 張亞中︰要求黃健庭公開「神秘資料」

孫文學校總校長張亞中。（資料照）

2022/06/16 19:10

〔記者施曉光／台北報導〕有意參選高雄市長的孫文學校總校長張亞中今日指出，外傳國民黨中央近日針對高雄市長選舉所做黨內民調結果，國民黨智庫執行長柯志恩排名第1，張亞中僅排名第5，他質疑該民調既無執行機構，也沒有有效樣本數，而執行時間在11日至13日，並趕在高雄市工商界今日推舉他參選的前一天公佈，其中疑點重重，黨中央有必要公開說明，他也將指派辦公室主任何啟聖明日上午拜會國民黨秘書長黃健庭，要求公開這份「神秘民調」的所有資料。

對此，黃健庭回應表示，黨中央確實有委託民調公司進行民調，但昨日外流的民調內容只是其中一部分，並非完整內容，而且民調也持續在進行中，黨中央會選擇在適當的時機做一個完整說明。

請繼續往下閱讀...

至於明天黃健庭是否接見何啟聖，黨內人士指出，黨部有收到通知，但是否要見何、由誰見以及什麼形式，還要討論。

張亞中表示，國民黨提名縣市長是以「協調代替初選」為原則，既然7日黃健庭親自南下高雄，針對24位高雄市議員進行「假投票」之後，已經開啟了徵詢機制，自然應該尊重議員所代表的民意。

張亞中說，現在「假投票」的結果又不算數，還冒出一份「神秘民調」，究竟黨中央的提名作業是依循什麼標準？外界莫衷一是，他身為當事人，同時為了不讓朱立倫背負師心自用的罵名，更為了整個國民黨形象，他指派何啟聖明天親自到黨中央瞭解清楚。

何啟聖則表示，他已與黃健庭辦公室聯繫，黃健庭方面回應明早10點有會議進行，11點未必能夠結束，但其實黃只要交代同仁把相關資料交給他即可，無需親自接見，他會把相關資料交由民調專家確認其有效性，待黃健庭有空時再拜訪。

何啟聖說，去年黨主席選舉張亞中排名第2，如果以張亞中在高雄市的實力，民調卻排名第5，其實等於間接否定朱立倫出任黨主席的正當性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法