馬嗆「問蔡總統怎不廢ECFA」 民進黨批：跟北京一鼻孔出氣

民進黨痛批馬英九不反省政策錯誤、不譴責對岸，還跟北京一鼻孔出氣，令人不齒。（資料照）

2022/06/16 17:19

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綠營批簽ECFA害到石斑魚 馬英九：應去問蔡怎不廢掉

〔記者陳昀／台北報導〕中國片面暫停台灣石斑魚進口，又聲稱台灣的白帶魚驗出新冠肺炎病毒，禁止進口1週，綠營批評馬政府簽訂ECFA時將石斑魚列入早收清單、擊垮台灣產業，前總統馬英九今天回擊說，「應該去問蔡總統怎麼不廢掉」。民進黨抗議中國以政治干擾國際貿易，痛批馬英九不反省政策錯誤、不譴責對岸，還跟北京一鼻孔出氣，令人不齒。

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民進黨指出，從鳳梨開始，中國本身就有嚴重介殼蟲害，卻以「檢出介殼蟲」為由陸續禁止台灣部分水果進口，但我國政府祭出內銷、外銷、冷鏈加工3支箭，積極拓展其他市場，去年台灣銷往日本的鳳梨比前年增長9倍，且在日本的海關並無查出任何問題，日本海關難道不比中國嚴格嗎？這很明顯又是一場政治算計。

民進黨說，中國近期疫情失守，大規模封控的防疫手段已累積不少民怨，而中國以聲稱各國進口產品包裝上驗出新冠病毒，企圖轉移防疫不力之實的手法已非第一次，從2020年開始，挪威鮭魚、厄瓜多白蝦、俄羅斯鱈魚、日本扇貝等，中國都曾指稱驗出新冠病毒，甚至聲稱從韓國服飾驗出與感染者病毒序列一致的陽性標本，企圖推卸責任。

民進黨嚴正抗議中國一再放話、以政治的手介入國際貿易，呼籲國民黨應同表譴責，勿因政治利益，忽略台灣農漁民的辛勞，再次傷害台灣農漁民的情感，中國多次以蠻橫、違反國際慣例的作法干預國際貿易，也無法掩蓋其防疫不力之實，呼籲中國應依照國際規範採行符合風險管控適當措施，履行身為國際組織成員的義務，與台灣進行科學技術對話。

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