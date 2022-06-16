為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    馬嗆「問蔡總統怎不廢ECFA」 民進黨批：跟北京一鼻孔出氣

    民進黨痛批馬英九不反省政策錯誤、不譴責對岸，還跟北京一鼻孔出氣，令人不齒。（資料照）

    民進黨痛批馬英九不反省政策錯誤、不譴責對岸，還跟北京一鼻孔出氣，令人不齒。（資料照）

    2022/06/16 17:19

    相關新聞連結：
    綠營批簽ECFA害到石斑魚 馬英九：應去問蔡怎不廢掉

    〔記者陳昀／台北報導〕中國片面暫停台灣石斑魚進口，又聲稱台灣的白帶魚驗出新冠肺炎病毒，禁止進口1週，綠營批評馬政府簽訂ECFA時將石斑魚列入早收清單、擊垮台灣產業，前總統馬英九今天回擊說，「應該去問蔡總統怎麼不廢掉」。民進黨抗議中國以政治干擾國際貿易，痛批馬英九不反省政策錯誤、不譴責對岸，還跟北京一鼻孔出氣，令人不齒。

    民進黨指出，從鳳梨開始，中國本身就有嚴重介殼蟲害，卻以「檢出介殼蟲」為由陸續禁止台灣部分水果進口，但我國政府祭出內銷、外銷、冷鏈加工3支箭，積極拓展其他市場，去年台灣銷往日本的鳳梨比前年增長9倍，且在日本的海關並無查出任何問題，日本海關難道不比中國嚴格嗎？這很明顯又是一場政治算計。

    民進黨說，中國近期疫情失守，大規模封控的防疫手段已累積不少民怨，而中國以聲稱各國進口產品包裝上驗出新冠病毒，企圖轉移防疫不力之實的手法已非第一次，從2020年開始，挪威鮭魚、厄瓜多白蝦、俄羅斯鱈魚、日本扇貝等，中國都曾指稱驗出新冠病毒，甚至聲稱從韓國服飾驗出與感染者病毒序列一致的陽性標本，企圖推卸責任。

    民進黨嚴正抗議中國一再放話、以政治的手介入國際貿易，呼籲國民黨應同表譴責，勿因政治利益，忽略台灣農漁民的辛勞，再次傷害台灣農漁民的情感，中國多次以蠻橫、違反國際慣例的作法干預國際貿易，也無法掩蓋其防疫不力之實，呼籲中國應依照國際規範採行符合風險管控適當措施，履行身為國際組織成員的義務，與台灣進行科學技術對話。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由說新聞》親中勢力反撲？朱立倫「九二沒共識」遭馬砲轟
    2022/06/16 15:30

    自由說新聞》親中勢力反撲？朱立倫「九二沒共識」遭馬砲轟
    中國禁台灣石斑危機化轉機 學者：地方應速讓實際養殖戶取得登記
    2022/06/16 12:37

    中國禁台灣石斑危機化轉機 學者：地方應速讓實際養殖戶取得登記

    小腿痠麻、浮腫？打造腿模這招有解
    中國指台灣石斑驗出結晶紫 漁業署調查3養殖場、2搬運船
    2022/06/14 16:27

    中國指台灣石斑驗出結晶紫 漁業署調查3養殖場、2搬運船

    中禁台農漁產品 民進黨團：樂見反貿易霸凌聯盟倡議
    2022/06/14 11:34

    中禁台農漁產品 民進黨團：樂見反貿易霸凌聯盟倡議

    S-HMO串聯左右學習網絡 加速寶寶學習力
    陳吉仲：石斑魚是ECFA早收清單 中國互相矛盾
    2022/06/12 05:30

    陳吉仲：石斑魚是ECFA早收清單 中國互相矛盾
    不排除WTO申訴！中國禁台灣石斑 陳吉仲嗆違反國際慣例 宣布啟動三大措施
    2022/06/11 10:48

    不排除WTO申訴！中國禁台灣石斑 陳吉仲嗆違反國際慣例 宣布啟動三大措施
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播