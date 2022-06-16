綠營批簽ECFA害到石斑魚 馬英九：應去問蔡怎不廢掉

指南宮今天上午舉辦「指南宮慶祝孚佑帝君成道1142周年紀念三獻大典」，馬英九（中）出席。（記者蔡思培攝）

2022/06/16 10:41

〔記者蔡思培／台北報導〕中國日前片面暫停台灣石斑魚輸入惹議，民進黨台北市議員許淑華昨表示，馬英九政府當初簽訂ECFA時把石斑魚活魚列入早收清單，中國取得關鍵技術後就大力發展，擊垮台灣石斑魚產業，呼籲大家跳出馬英九與中國合作設下的ECFA陷阱。馬英九今天不滿回擊許，應該去問總統蔡英文，「如果馬英九搞了這麼壞的事情不廢掉，蔡英文應該做呀！」

指南宮今天上午舉辦「指南宮慶祝孚佑帝君成道1142週年紀念三獻大典」，蔡英文、馬英九、台北市長參選人蔣萬安等人皆出席。馬表示，今年是孚佑帝君成道1142週年，也是他第32次到指南宮參拜，他第一次來時只有10歲。馬表示，他平常拜拜都希望「風調、雨順、國泰、民安」，但這次小修正，希望「風調、雨順、颱風小、國泰、民安、出口多」，馬解釋，颱風小才不會缺水，出口多經濟成長才快。馬也大讚指南宮平常做很多公益事業，成為信仰、社會福利、社會教育的中心。

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馬英九今天也在指南宮接受媒體聯訪。對於國民黨主席朱立倫曾說九二共識是沒有共識的共識，馬今天強調，九二共識當時是他負責督導，台灣在1992年的10月底與中國達成兩岸都支持、堅持一個中國原則，但對於一個中國的涵意大家有所不同，台灣11月3日去函給海協會表示能否用口頭聲明方式各自表達，海協會16日回函表示建議充分尊重與接受，馬強調，「表示有共識，共識是一定有的」。

對於朱立倫表示國民黨是親美反共，馬英九表示，對於中國主張和睦、對美國可以親，但不要刻意的去反，主要要看什麼議題，才能符合台灣的需要。

媒體接著追問，綠營認為為台灣石斑石被禁是因為ECFA的關係，更稱是馬英九與中國設下陷阱，馬原已在隨扈引導下轉身準備離開，卻突然回頭稱「還有一題沒答完」，繼續回答媒體。馬批評民進黨，「他們上次怎麼不把ECFA廢掉，而且搞了6年，許淑華應該去問蔡英文，如果馬英九搞了這麼壞的事情不廢掉，蔡英文應該做呀！那蔡英文在幹嘛？」

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