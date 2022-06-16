國民黨團要陳時中為「富樂快篩事件」去職 今年首度以下台威逼

立院國民黨團總召曾銘宗。（資料照）

2022/06/16 17:44

〔記者林良昇／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）富樂快篩試劑被爆出冒充美國生產，該事件讓國民黨團覺得「太誇張」，今開記者會要求衛福部長陳時中下台，這也是立院國民黨團今年首度以「下台」威逼陳時中。

作為藍營主攻手，立院國民黨團幾乎天天開記者會砲轟防疫政策，陳時中成為頭號目標。今年疫情至今，國民黨團曾炮打「快篩之亂」及「火化之亂」等事件，但並未要陳時中下台，近期富樂快篩事件，國民黨團今開記者會，要求陳時中及食藥署長吳秀梅下台負責，是立院國民黨團今年以來首度以「下台」威逼陳時中。

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但在去年，立院國民黨團開記者會要求官員下台的次數不少，在去年5、6月疫情高峰，國民黨團就至少開過2次記者會，要求陳時中下台。到了7月底高端疫苗通過EUA，國民黨團在7、8月也至少開過2次記者會，要求陳時中下台，甚至訴諸監察院和法院。

到了今年，依照相關記錄，立院國民黨團不時要官員下台的次數明顯減少，立院國民黨團今年僅因為不同事件，3度要求官員或相關人士下台，前2次也確實有人下台。

今年第一次是303停電，國民黨團當日開記者會，要求經濟部長王美花、時任台電董事長楊偉甫下台，楊偉甫後來確實下台。第二次則是華視字幕出包事件，國民黨在4月20日要求時任華視董事長陳郁秀、時任代理總經理陳雅琳下台，2人不久後辭職。第三次則是今日，國民黨團要求陳時中和吳秀梅下台。

立院國民黨團總召曾銘宗受訪時說，今天會要求陳時中等人下台是一連串事件累積的，陳時中是疫情指揮官，國民黨是在野黨也希望防疫做好，不會每次都要官員下台，只是這次「真的超級誇張」，簡直亂來。

曾銘宗認為，民進黨不會聽國民黨的，而且陳時中還想要去選舉，會想有漂亮身影，所以反而不會被國民黨講了就這樣下台負責，但國民黨團還有其他資料，明天還會繼續開記者會。

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