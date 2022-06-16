若當選高雄市長 張亞中：宣布高雄成為「非戰和平區」

張亞中今表示，對參選高雄市長是不爭取、採隨喜態度，若當選市長，會宣布高雄成為「非戰和平區」。（記者王榮祥攝）

2022/06/16 15:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕孫文學校總校長張亞中今表示，不會爭取要選高雄市長、會採隨喜立場，但不爭不代表不能承擔，他對高雄的政策早已都想好，如果當選市長，會宣布高雄市成為「非戰和平區」！

由高雄企業家發起的歡迎張亞中校長參選高雄市長招待會，今下午在高雄舉行，主辦單位指出，今有兩百多家企業相挺，前彰化縣長卓伯源、在野大聯盟倡議者蘇偉碩醫師都到場聲援。

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張亞中表示，對於參選高雄市長，他不會爭取、而是採取隨喜立場，如果黨中央找不到合適人選，而高雄市民又有需要，他願意承擔。

他進一步提到，對於高雄市政、自己心裡早有藍圖，若當選市長，也會把前市長韓國瑜、前高雄縣長楊秋興、前高雄市長參選人黃俊英的政策，全都落實，「人民的高雄不只要苦民所苦、更要解民所苦」。

張亞中說，若當選市長、要蓋青年住宅樣品屋，還要讓高雄的軍公教警消退休金得到合理補償，要在國外重要城市設高雄辦事處，要把優秀人才納入市府團隊，還要宣布高雄立刻成為「非戰和平區」。

他強調，若當選市長、只會擔任一屆，並在兩年內找到接班人，讓國民黨知道培養人才的重要。

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