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    首頁　>　政治

    卓冠廷拋潘孟安、林右昌選新北 林佳龍撇清：不是我的意見

    林佳龍下午到N24台北方舟ARK·TPE 台北區塊鏈創新育成基地拜訪友人，被媒體問及卓冠廷提議由潘孟安、林右昌參選新北市長，林佳龍表示，都是個人意見。（記者張嘉明攝）

    林佳龍下午到N24台北方舟ARK·TPE 台北區塊鏈創新育成基地拜訪友人，被媒體問及卓冠廷提議由潘孟安、林右昌參選新北市長，林佳龍表示，都是個人意見。（記者張嘉明攝）

    2022/06/16 14:44

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨北北桃人選至今未掀牌，新北市議員參選人卓冠廷昨點名屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌是兼具戰力跟經驗的人選，被黨籍立委楊曜狠批「林佳龍要的就搶，不要的就塞給政敵，這樣不好啦。」林佳龍今回應，這是（卓冠廷的）個人意見，「不是我的意見」，議員歡迎優秀人才當「母雞」，心情可以體會。

    林佳龍下午到N24台北方舟ARK·TPE 台北區塊鏈創新育成基地拜訪友人，被媒體問及卓冠廷提議由潘孟安、林右昌參選新北市長，林佳龍表示，都是個人意見，很多人會關心、焦慮，特別是參選議員的小雞希望有母雞帶領，所以大家發揮創意提議優秀人才，在地不錯的人選應該能夠納入考慮。

    對於楊曜的批評，林佳龍說：「這個不是我的意見」，議員候選人歡迎優秀人才擔任市長候選人、當母雞，可以體會他們的心情，民進黨能夠參選的人才很多，期盼如期在7月17日全代會前產生人選，相信能做好防疫工作，同步推動正常生活、包括選舉。

    媒體追問，若新北市長推立委羅致政參選、台北市長推衛福部長陳時中，這樣民進黨在雙北的派系會不會太單一？林佳龍說，這都是假設的，具體評估人選後，一定能以勝選為目標，團結民進黨、感動人民，希望用正向態度看待人選的討論。

    無任所大使林佳龍16日參訪N24台北方舟ARK·TPE台北區塊鏈創新育成基地，並接受媒體訪問。（記者張嘉明攝）

    無任所大使林佳龍16日參訪N24台北方舟ARK·TPE台北區塊鏈創新育成基地，並接受媒體訪問。（記者張嘉明攝）

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