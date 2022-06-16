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    黃瀞瑩陪黃珊珊跑「公務」行程惹議還嗆作秀 王欣儀轟「做賊喊抓賊」

    民眾黨台北市議員參選人「學姊」黃瀞瑩日前陪同北市副市長黃珊珊視察士林市場。（翻攝黃瀞瑩臉書）

    民眾黨台北市議員參選人「學姊」黃瀞瑩日前陪同北市副市長黃珊珊視察士林市場。（翻攝黃瀞瑩臉書）

    2022/06/16 13:56

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議員王欣儀昨揭台北市副市長黃珊珊假公務之便，帶著民眾黨市議員參選人「學姊」黃瀞瑩、陳思宇跑行程，怒批濫用行政資源，卻遭黃瀞瑩回嗆「作秀」，令王欣儀大為不滿，再轟若為公務考察，基於行政中立，除市府官員或現任議員，不該有不相干人士穿著競選背心全程陪同，怒嗆黃瀞瑩還未選上議員就先學會公然說謊，根本是「做賊喊抓賊」。

    黃珊珊遭爆於12日考察士林區市場時，同行帶著黃瀞瑩、陳思宇掃街拜票，甚至出動北市府產業發展局、市場處官員陪同，此舉引發多名北市議員痛批濫用行政資源協助政黨選舉，黃珊珊辦公室則回應，此屬公務行程，民眾黨參選人士「自行到場」，黃瀞瑩則反批「勿以議員之姿行作秀之實。」

    王欣儀表示，檢視市府提供的市政考察行程，都無黃珊珊12日的視察市場行程，且若為公務行程就應通知選區議員共同關心，但現場卻只有民眾黨參選人穿著競選背心陪同，甚至自行PO臉書，證據確鑿。

    王欣儀指出，若真為公務考察行程，基於行政中立，除相關業務的市府官員或現任議員外，不該有不相干人士穿著競選背心全程陪同，市府也應制止，痛批黃珊珊及柯市府錯誤示範，更轟黃瀞瑩尚未選上議員就先學會公然說謊，根本是「做賊喊抓賊」。

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